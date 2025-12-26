Ciclismo: Van der Poel intratable
Neerlandés celebró quinto triunfo en cinco pruebas disputadas esta temporada en ciclocross
El pedalista, de 30 años, siete veces campeón mundial de ciclocross y campeón mundial en ruta en 2023, se impuso hoy en Gavere, Bélgica, y luego de un inicio prudente supo capitalizar un error del belga Thibau Nys en la séptima de nueve vueltas para celebrar una nueva victoria.
"Incluso sin haber tenido ese inconveniente, creo que no hubiese podido superar a Mathieu, que hoy fue muy fuerte", reconoció el propio Nys, quien no pudo impedir el decimosexto triunfo consecutivo del neerlandés.
El campeón del equipo Alpecin-Deceuninck no conoce la derrota desde enero de 2024, en Benidorm, España, cuando fue superado por el belga Wout Van Aert. (ANSA).