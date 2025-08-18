Ciclismo: Vingegaard, ansioso por Vuelta a España

"Tengo muchas ganas de empezar esta Vuelta. Después del Tour (de Francia), primero descansé un poco y luego empecé a prepararme para este objetivo principal de mi temporada: en las últimas semanas, he estado en una concentración individual, con el apoyo del equipo in situ", afirmó Vingegaard.

"Tengo recuerdos especiales de la Vuelta. La corrí por primera vez en 2020, cuando ganamos con (el esloveno) Primoz Roglic. En 2023, sin embargo, subimos juntos al podio final en Madrid.

Terminé segundo, por detrás de (el estadounidense Sepp) Kuss.

Esperamos añadir más recuerdos fantásticos este año", confió el danés del equipo Visma Lease a Bike.

Vingegaard, de 28 años, y Kuss, ganador de la edición 2023 de la Vuelta a España, son compañeros del equipo Visma Lease a Bike, que confirmó a ambos pedalistas para la cita que comenzará el sábado 23 en Turín.

"Estoy aquí por la victoria general, y con el apoyo de este equipo, parece un objetivo realista y alcanzable. Hay muchas etapas en las que puedes marcar la diferencia, así que es importante estar listo desde el principio. Estoy listo y preferiría empezar a competir ya, incluso si dependiera de mí, mañana", completó Vingegaard, ganador de dos ediciones del Tour de Francia. (ANSA).