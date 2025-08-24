Ciclismo: Vingegaard lidera la Vuelta a España

Vingegaard, pedalista del equipo Visma, se impuso en el recorrido de 159,6 kilómetros entre Alba y Limone piemonte con un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 14 segundos, el mismo que sus escoltas, el italiano Giulio Ciccone (Lidl) y el francés David Gaudu (Groupama).

El danés, ganador de dos ediciones del Tour de Francia, sufrió una caída a 20 kilómetros de la meta del día en la que acusó un golpe en un codo, pero se quedó con el segundo tramo de la cita tras reincorporarse con la ayuda de su compañero belga Victor Campenaerts.

"Hoy tuve la oportunidad de ganar y fui por ello. Estoy contento, porque ha pasado mucho tiempo desde mi última victoria. Estoy contento con cómo me sentí y con el rendimiento del equipo. Y estoy contento de llevar la camiseta roja", afirmó Vingegaard.

El danés, que volvió a celebrar un triunfo después de casi seis meses, también se refirió al duelo con Ciccone en los tramos finales de la etapa.

"Antes de la última curva pensé que era imposible adelantarlo, pero vi que aún había espacio y que era necesario conseguir la victoria", refirió el danés, quien también contó sus sensaciones después de la caída que involucró a un total de 12 pedalistas.

"No hubo consecuencias tras el accidente. Siempre duele caerse, pero no sentí ningún dolor. La carretera estaba resbaladiza, pero afortunadamente las consecuencias fueron leves", completó Vingegaard, que lidera la general con un acumulado de 7h56'16", con el que aventaja por 4" a Ciccone y por 6" a Gaudu.

La edición número 80 de la Vuelta a España 2025 continuará este lunes 25, cuando se llevará a cabo la tercera etapa, la penúltima en territorio italiano y que ofrecerá un recorrido de 134,6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres. (ANSA).