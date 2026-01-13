Ciclismo: Vingegaard quiere ganar el Giro de Italia 2026

Vingegaard, que presentó su programa durante la jornada de prensa de su equipo Visma-Lease a Bike en Nucia, en la Costa Blanca española, competirá por primera vez en el Giro de Italia (previsto del 8 al 31 de mayo), donde será el favorito indiscutible ante la probable ausencia del esloveno Tadej Pogacar.

A continuación, el danés participará en el Tour de Francia (en programa del 4 al 26 de julio), que ganó en 2022 y 2023, pero donde esta vez partirá como un "outsider" contra Pogacar, el bicampeón defensor.

"Llevo tiempo pensando en competir en el Giro y siento que es el momento perfecto para debutar. Ganar la Vuelta el otoño pasado me motiva aún más para ganar en Italia. Me gustaría añadir la maglia rosa a mi colección", explicó Vingegaard.

El danés comenzará su temporada el 16 de febrero en el UAE Tour antes de competir también en la Vuelta a Cataluña, prevista del 23 al 29 de marzo.

"Durante los últimos cinco años, mi calendario pre-Tour ha sido prácticamente el mismo. Esta vez, he optado por hacer las cosas de forma diferente. El recorrido del Giro es quizás menos exigente que en los últimos años, lo que facilita la transición al Tour", añadió Vingegaard.

A sus 29 años, el danés buscará repetir la hazaña de Pogacar en 2024, cuando el esloveno ganó con facilidad tanto el Giro de Italia como el Tour de Francia. (ANSA).