Ciclismo: Vingegaard sigue líder de la Vuelta a España

Gaudu, pedalista del equipo Groupama-FDJ, se impuso en el tramo de 134,6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres al anteceder a los daneses Mads Pedersen (Lidl) y Vingegaard (Visma).

El francés ganó la tercera y última etapa de la Vuelta a España 2025 en Italia al frenar el cronómetro en 2 horas, 59 minutos y 24 segundos, el mismo tiempo que Pedersen, campeón mundial en 2019, y Vingegaard.

Gaudu había completado en la víspera el podio en la segunda etapa de la carrera que este martes llegará a Francia después de cuatro días en Italia.

Vingegaard lidera la clasificación general ahora con un acumulado de 10h55'36", el mismo tiempo que Gaudu, mientras que el italiano Giulio Ciccone (Lidl) completa el podio a 8" de los líderes.

La edición número 80 de la Vuelta a España continuará mañana, cuando se llevará a cabo la cuarta etapa, que ofrecerá un recorrido de 206,7 kilómetros entre Susa (Italia) y Voiron (Francia). (ANSA).