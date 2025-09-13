Ciclismo.- Vingegaard, sobre el ritmo de Almeida y Hindley: "No he sentido que llegara a mi límite"
MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha negado que le haya resultado "cómodo" en la Bola del Mundo "seguir el ritmo" del portugués João Almeida (UAE Emirates Team-XRG) y del australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), pero matizando que "por lo menos" tampoco había "sentido que llegara" a su "límite".
"Por supuesto, quería ganar en Bilbao y en L'Angliru, pero la Bola del Mundo también es algo especial. Sinceramente, hoy me he empezado a sentir un poco mejor que en las últimas llegadas en alto, así que estoy contento por cómo han sido las cosas para mí y cómo lo ha hecho el equipo durante estas últimas tres semanas", declaró Vingegaard a los periodistas en la meta de la etapa 20 de esta Vuelta a España 2025.
"El equipo ha estado increíble y no lo podría haber conseguido sin ellos. No diría que ha sido cómodo seguir el ritmo de João (Almeida) y Jai (Hindley), pero por lo menos no he sentido que llegara a mi límite, así que sentí que tenía una buena oportunidad de ir a por la etapa", añadió el danés tras haber ganado esta penúltima etapa de la carrera.
"En cierto momento he decidido que lo iba a intentar, y rápidamente he conseguido ventaja. Los últimos metros eran verdaderamente duros. Está claro que también queda mañana, pero en principio no debería haber cambios. Espero que las cosas se mantengan así y llegar al final con 'La Roja'", concluyó el líder de la clasificación general y casi vencedor.
