Ciclismo: Visma denuncia robo de 18 bicicletas
Tras victoria de Vingegaard en la segunda etapa de la Vuelta a España
“Anoche, la furgoneta de nuestros mecánicos fue asaltada y se robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para garantizar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa. La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente”, se lee en un mensaje publicado por Visma - Lease a Bike en su cuenta de X.
El mensaje fue publicado horas después de que Vingegaard ganara la segunda etapa de la carrera, con final en cuesta en Limone Piemonte (Cuneo), para asumir el liderazgo de la clasificación general.
El robo, según informes, ocurrió durante la noche del domingo 24 en el Novotel de Corso Giulio Cesare (Turín), donde la carrera comenzó su tercera y última etapa italiana, con final en Ceres, en los Valles de Lanzo (Turín).
Se robaron dieciocho bicicletas Ceevelo, con un valor aproximado de 400.000 euros.
Tres de esas bicicletas fueron halladas en un campo junto al hotel. Los Carabineros iniciaron una investigación al respecto.
