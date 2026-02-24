Ciclismo: vuelve el Giro de Cerdeña después de 15 años

El evento, organizado por GS Emilia, es la primera ronda de la tercera edición de la Copa Italia de las Regiones, coordinada y promovida por la Liga Ciclista Profesional y la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas.

La Copa Italia de las Regiones ofrecerá 25 carreras durante 40 días de competición y recorrerá 17 regiones del país.

A su vez, el Giro de Cerdeña, que ofrecerá 5 etapas, cuenta con el apoyo de la Región Autónoma de Cerdeña, a través de su Departamento de Turismo, Artesanía y Comercio.

Entre los nombres más destacados confirmados en el Giro de Cerdeña se encuentran el excampeón italiano Filippo Zana y su compatriota Gianmarco Garofoli, ambos pedalistas del equipo Soudal Quick-Step.

También se espera la participación de los ganadores de etapa del Giro de Italia, Fausto Masnada (MBH Bank CSB ;;Telecom Fort) y el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike).

Entre los jóvenes ciclistas, la atención se enfocará en el italiano Lorenzo Mark Finn, campeón del mundo júnior de 2024 y Sub-23 de 2025.

Los equipos de desarrollo de EAU y Red Bull también estarán presentes, lo que confirma que esta es la carrera de los campeones del futuro.

"El ciclismo de élite ha vuelto a Italia, con Cerdeña abriendo la temporada. Estamos construyendo una gran red que une al deporte, las instituciones y el mundo empresarial. Ofreceremos un espectáculo espectacular con muchos ciclistas italianos que tendrán la oportunidad de brillar", afirmó Roberto Pella, presidente de la Liga Ciclista Profesional.

La primera etapa ofrecerá un recorrido de 189,5 kilómetros entre Castelsardo y Bosa, mientras que el segundo tramo llevará al pelotón a completar los 136,2 kilómetros entre Oristano y Carbonia.

La tercera etapa unirá los 169,3 kilómetros entre Cagliari y Tortolí, mientras que el cuarto tramo será de 152,8 kilómetros entre Arbatax y Nuoro y el cierre ofrecerá un recorrido de 183,6 kilómetros de Nuoro a Olbia. (ANSA).