Ciclismo: Vuelve el Giro de Cerdeña tras 15 años

La iniciativa, presentada por la región, es un proyecto turístico-deportivo que recorre los nuevos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Domus de Janas y el Nuraga.

El escenario será una Cerdeña menos costera y menos conocida. El objetivo es promocionar la isla incluso fuera del verano.

Partiendo de Castelsardo y llegando a Bosa tras 189 kilómetros, la ruta continúa hacia Oristano-Carbonia. La tercera etapa va de Cagliari a Tortolí. Después, Arbatax-Nuoro. Finalmente, los últimos 183 kilómetros llegan a Nuoro.

"El deporte será el foco principal, pero también es, sin duda, una forma de promocionar Cerdeña, especialmente en conjunción con el Carnaval y los rituales que expresan la verdadera esencia de la isla", afirmó la presidenta regional, Alessandra Todde.

"Esto se enmarca en un contexto que incluye la Copa América en mayo y el rally en octubre", agregó Todde.

A su vez, el consejero de Turismo, Franco Cuccureddu, reiteró que la temporada baja se ajusta, por lo tanto, a la estrategia de desplazamiento de los flujos turísticos en el espacio y el tiempo.

Cuccureddu también estuvo acompañado por la consejera regional de cultura, Ilaria Portas durante la inauguración oficial del Giro en Cerdeña, que contó además con la presencia de los ciclistas Fabio Aru y Claudio Chiappucci, mientras que Francesco Moser y Gianni Bugno asistieron de forma remota.

Estos cuatro pedalistas serán los embajadores del Giro de Cerdeña, que según Roberto Pella, presidente de la Liga Ciclista Profesional, "está despertando interés mundial en cuanto a cobertura mediática".

"Tenemos un exceso de reservas, algunos equipos se han quedado fuera porque más de 25 equipos no pueden asistir, pero los equipos más prestigiosos estarán allí", explicó Pella.

El Giro de Cerdeña se celebró por primera vez en 1958. En su palmarés figuran nombres legendarios como Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Vittorio Adorni, Marino Basso, Giuseppe Saronni y Peter Sagan.

El equivalente a la maglia rosa del Giro de Italia será la maglia azul, mientras que el maillot verde será para los escaladores, el naranja será para los jóvenes ciclistas y el blanco con nuragas para la clasificación por puntos. (ANSA).