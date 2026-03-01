Ciclismo: Zana ganó el Giro de Cerdeña

Zana, pedalista del equipo Soudal Quick-Step, sólo ganó la cuarta y penúltima etapa, suficiente para finalizar en el primer puesto de la clasificación general por delante de su compañero Gianmarco Garofoli y de Alessandro Verre (MBH Bank CSB ;;Telecom Fort).

A su vez, Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) celebró su segundo triunfo en una etapa, pues también se había adjudicado el segundo tramo, que finalizó en Carbonia.

El Giro de Cerdeña, organizado por GS Emilia, fue la primera ronda de la tercera edición de la Copa Italia de las Regiones (organizada por la liga ciclista profesional) y contó con el apoyo de la región autónoma de Cerdeña a través del Departamento de Turismo, Artesanía y Comercio. (ANSA).