Ciclista británico Simon Yates pone fin a su carrera profesional

PARÍS, 7 ene (Reuters) - El ciclista británico Simon Yates, dos veces ganador de grandes vueltas, ha decidido poner fin a su carrera profesional, informó el miércoles su equipo Visma-Lease a Bike.

El pedalista de 33 años, que ganó la Vuelta en 2018, se retira tras proclamarse campeón del Giro de Italia en mayo y sumar seis victorias de etapa en la carrera de tres semanas.

Yates también consiguió dos victorias de etapa en la gran ronda española, así como tres en el Tour de Francia, donde su mejor resultado en la clasificación general fue un cuarto puesto en 2023.

"Estoy profundamente orgulloso de lo que he conseguido e igualmente agradecido por las lecciones que han venido con ello. Aunque las victorias siempre destacarán, los días más duros y los contratiempos fueron igual de importantes", dijo Yates, que cumplió una sanción de cuatro meses por dopaje en 2016, en un comunicado del equipo.

"Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos significaran aún más."

