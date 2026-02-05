Ciclista colombiana Martha Bayona es suspendida por violar normas antidopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este jueves la suspensión por 18 meses de la pedalista olímpica colombiana Martha Bayona, debido a incumplimientos en el sistema de localización para controles antidopaje.

Según el tribunal antidopaje de la UCI, la ciclista de pista falló en notificar su paradero para los controles sorpresa en tres ocasiones durante un periodo de un año.

La sanción se aplica desde abril de 2025 y se extenderá hasta el 22 de octubre de este año. Bayona podrá apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si lo hace en el próximo mes.

"Nunca fue mi intención evadir controles, ni mucho menos hacer trampa", dijo la pedalista este jueves en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

La deportista de 30 años fue subcampeona mundial de ciclismo en pista en 2017 y 2023 en el Keirin, y obtuvo un diploma olímpico en la velocidad en los Juegos de París 2024.

"Bajo ninguna circunstancia considera que intenté evadir pruebas", escribió Bayona en referencia a la decisión del tribunal, que tampoco implica un resultado positivo por dopaje.

Agregó que las circunstancias que rodean a la sanción fueron "errores humanos" que cometió en "un periodo particularmente complejo".

"He vivido uno de los años más difíciles a nivel personal", dijo Bayona, que lamentó que "la imposibilidad de competir, soledad y falta de acompañamiento institucional" coincidieron además con la muerte de su padre.