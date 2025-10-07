Ciclista.- El ciclista Gorka Corres asciende al primer equipo del Caja Rural-Seguros RGA

BARCELONA, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA ha anunciado este martes el ascenso del español Gorka Corres, quien firma hasta 2028 tras militar las dos últimas temporadas en el Filial Caja Rural-Alea, siendo el tercer ciclista de la formación de desarrollo en seguir este camino este año tras el francés Ellande Larronde y el navarro Iker Villar.

"El Filial Caja Rural-Alea sigue proporcionando jóvenes valores al primer equipo de Caja Rural-Seguros RGA. El vitoriano Gorka Corres (2005) se convierte en el tercer ciclista de la formación de desarrollo en seguir este camino esta temporada tras los anuncios previos del francés Ellande Larronde y el navarro Iker Villar", ha anunciado el equipo español en un comunicado.

Corres ha logrado en el Filial Caja Rural-Alea siete victorias en los dos años que ha militado en el equipo, siendo cinco de ellas esta temporada en pruebas de un día del calendario 'euskaldun'. Con su ascenso, ya son 140 ciclistas profesionales con pasado en el conjunto élite y sub-23 de Caja Rural.

El ciclista vasco estrenó su palmarés (no profesional) este año en Ereño. Su siguiente victoria llegó en Amorebieta, ya en abril, mes en el que pudo disputar la Vuelta a Asturias junto a profesionales con la selección nacional. Además, se proclamó campeón de País Vasco sub-23 en Segura.

Corres añadió dos nuevas victorias durante el verano en Gatzaga y Gernika, además de varios podios en Barambio, Alsasua o Ataun.

Corres ha asegurado que este ascenso es el "mejor premio posible". "Aparte de cumplir un sueño, este salto supone tener durante los próximos años un nuevo reto y la ambición de mejorar como corredor. Además, significa una gran oportunidad poder hacerlo vestido de verde. Por supuesto, se trata del mejor premio posible y la recompensa por todo el esfuerzo hecho años atrás", explicó.

"Considero que mi temporada ha sido buena y que mi nivel ha sido alto. He podido ganar carreras cerca de casa y al lado de los míos, que es algo muy importante y que para mí ha significado mucho. Soy un ciclista completo, con pocos puntos débiles y es por eso que las carreras que mejor se me adaptan son aquellas que se desarrollan y se resuelven por eliminación", añadió el ciclista de Vitoria.

Sobre sus objetivos de cara a la próxima temporada, espera "seguir progresando" y encontrar una "mejor versión" suya. "El año que viene mi mayor objetivo es seguir progresando y trabajar para encontrar una mejor versión de mí. Creo que esa mentalidad puede hacer que me adapte bien a la categoría", finalizó.