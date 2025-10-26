Ciclista mexicana Yareli Acevedo, campeona mundial en prueba por puntos
La mexicana Yareli Acevedo se coronó campeona del mundo de la prueba por puntos en el Mundial de Cic
- 1 minuto de lectura'
La mexicana Yareli Acevedo se coronó campeona del mundo de la prueba por puntos en el Mundial de Ciclismo en pista en Santiago de Chile, que este domingo celebra su última jornada.
Con 63 puntos, la ciclista de 24 años superó a dos medallistas olímpicas, la británica Anna Morris (58 unidades) y la neozelandesa Bryony Botha (56), segunda y tercera, respectivamente.
Acevedo es la primera latinoamericana en ganar un oro en el Mundial de Ciclismo en pista en Chile, que inició el miércoles y bajará el telón este domingo.
"Quiero que los niños vean que sí se puede (...) con trabajo y disciplina, ellos lo pueden lograr. En Latinoamérica hay mucho talento, y qué bueno que se haya logrado esto", celebró la campeona, quien rompió en llanto tras colgarse el oro.
-- Resultados de las finales del domingo en el Mundial de ciclismo en pista de Chile 2025:
- Prueba por puntos femenina:
1. Yareli Acevedo (MEX) 63 puntos
2. Anna Morris (GBR) 58 puntos
3. Bryony Botha (NZL) 56 puntos
axl/raa/
Otras noticias de Ciclismo
- 1
En qué canal pasan Real Madrid vs. Barcelona por la Liga de España 2025-2026 hoy
- 2
Multa por no votar en las Elecciones Argentina 2025: todo lo que hay que saber
- 3
Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Argentina 2025
- 4
Un micro cayó a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones: murieron nueve personas