Ciclista neozelandesa Andrews gana oro en keirin olímpico; mexicana Gaxiola es 6ta

Montigny-le-bretonneux, francia (ap) — la ciclista neozelandesa ellesse andrews, campeona mundial, ganó el jueves el título olímpico en keirin, en los juegos de parís, tras superar a la neerlandesa hetty van de wouw y a la británica emma finucane.

Fue una victoria especialmente gratificante para Andrews, quien sobrevivió a los repechajes y llegó hasta la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde terminó con la medalla de plata detrás de Shanne Braspennincx.

El keirin es una carrera de velocidad en la que participan seis ciclistas que comienzan marcando el ritmo durante tres vueltas detrás de una motoneta. Cuando ésta sale de la pista, las ciclistas tienen tres vueltas para realizar un sprint codo a codo a gran velocidad hasta la meta.

La mexicana Daniela Gaxiola se coló en la final de manera inédita y finalizó en el sexto sitio. Nunca antes una ciclista latinoamericana había avanzado a una final olímpica en esta especialidad.

La ciclista de Culiacán, de 31 años, quedó a 0,457 segundos del primer puesto.

“Estoy muy contenta por llegar a la final. Pude ir avanzando en cada ronda gracias a que controlé la parte mental”, comentó Gaxiola. "Cualquier cosa podía pasar en la final. No hubo medalla pero estoy feliz con el resultado”.

Andrews se puso rápidamente al frente mientras Finucane la perseguía, pero logró tomar una cómoda ventaja al salir de la cuarta curva. Por su parte, Van de Wouw rebasó a Finucane por dentro para arrebatarle la medalla de plata.

La alemana Lea Friedrich, quien ganó su segundo título mundial hace dos años, en la misma pista del Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, no pudo participar en la final.

En la semifinal, Friedrich estaba tratando de rebasar por fuera, pero Steffie van der Peet se le adelantó, lo que la obligó a abandonar su sprint para evitar un choque.

Friedrich quedó fuera de la lucha por la medalla, mientras que Van der Peet fue superada por Finucane en un cierre de fotografía, en la disputa por un lugar en la final.

Benjamin Thomas se sobrepuso a una caída a la mitad del omnium y terminó redituándole al país anfitrión un oro en esta competición multidisciplinaria.

Thomas se estrelló cerca del final de la prueba por puntos, consistente en sprints realizados cada 10 vueltas sobre el velódromo. Sin inmutarse, se incorporó y reanudó la marcha en la prueba de 100 vueltas.

“Traté de mantener la calma”, dijo Thomas. “Primero revisé la bicicleta y vi que todo estaba bien. Me miré y vi que no tenía nada roto. Afortunadamente caí hacia la derecha y no fue un impacto tan duro. Miré la pantalla y vi que todavía estaba en la punta”.

Finalizó el omnium con 164 puntos, para superar al portugués Iúri Leitao, quien se quedó con la planta al acumular 153.

El bronce en la prueba que define al ciclista más completo en la pista fue para el belga Fabio van den Bossche, quien tenía la ventaja tras la prueba por puntos y terminó con 131 unidades.

AP