Ciclistas amenazan con abandonar la Vuelta si más protestas interrumpen la carrera

PARÍS, 10 sep - Los ciclistas de la Vuelta a España votaron a favor de anular la etapa 17 del miércoles si las protestas interrumpen la etapa en lugar de correr hacia una "línea de meta indefinida", que ha sido una característica en las etapas interrumpidas por manifestaciones a favor de Palestina en el Gran Tour de este año.

Un alto cargo del sindicato de ciclistas (CPA, por sus siglas en francés) afirmó el miércoles que incluso podrían abandonar la carrera.

Después de que un grupo de manifestantes con banderas palestinas detuviera al equipo Israel-Premier Tech en la contrarreloj por equipos de la quinta etapa, otras etapas, incluida la 16, terminaron antes de la hora prevista de llegada debido a las protestas.

La etapa 16 del martes terminó ocho kilómetros antes de la hora prevista de llegada a Castro de Herville, después de que un gran grupo de manifestantes, que ondeaban banderas palestinas, bloquearan completamente la carretera en la subida a la línea de meta.

"Los han votado por mayoría parar en caso de que surja un nuevo problema. Entonces decidirán si continúan o ponen fin a la prueba", dijo a Reuters el vicepresidente de la CPA, Pascal Chanteur.

"Decidimos que si se producía un incidente intentaríamos la carrera y ya está, porque al final correr hacia una línea de meta indefinida no es realmente un deporte limpio", dijo a la prensa el ciclista del Bahrain Victorious Jack Haig.

"Desgraciadamente, estamos atrapados en medio de algo que quizá ni siquiera nos afecte realmente. En estos momentos somos una especie de peones en una partida de ajedrez muy grande que, por desgracia, nos está afectando", añadió.