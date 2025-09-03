Ciclistas de la Vuelta se sienten "en peligro" ante manifestaciones propalestinas

“Nos sentimos en peligro”. Varios ciclistas que participan en la Vuelta a España denunciaron este miércoles los riesgos para su seguridad, al día siguiente de que uno de ellos se cayera en plena etapa por la acción de unos activistas propalestinos.

“Entiendo que la situación no es buena, pero ayer me caí debido a una manifestación en la carretera. Por favor, sólo somos ciclistas que estamos haciendo nuestro trabajo y si esto sigue así, nuestra seguridad no está garantizada. Nos sentimos en peligro. Sólo queremos correr, ¡por favor!”, explicó el italiano Simone Petilli en las redes sociales.

El escalador del equipo belga Intermarché terminó en el suelo el martes durante la 10ª etapa de la Vuelta cuando varios manifestantes cruzaron la carretera justo cuando pasaba el pelotón a gran velocidad, obligando a los corredores a frenar bruscamente.

“Reconocemos plenamente el derecho de todos a manifestarse, pero pedimos que se haga de manera segura. Aquí estamos concentrados en nuestro deporte, no en la política. Les llamo con respeto para no ponernos en peligro ni a nosotros ni a ustedes mismos”, pidió por su parte el belga del equipo Soudal Quick-Step Louis Vervaeke.

El presidente del sindicato de ciclistas CPA, Adam Hansen, calificó de inaceptables las protestas: “Si bien respetamos el derecho a protestar pacíficamente, las acciones que ponen en peligro a los corredores son inaceptables”.

Esta 80ª edición de la Vuelta se está viendo perturbada casi a diario por manifestaciones propalestinas.

Durante la contrarreloj por equipos de la 5ª etapa, en Figueres (nordeste), activistas con pancartas y banderas palestinas intentaron bloquear a los corredores del equipo israelí Israel-Premier Tech.

El director de la Vuelta, Javier Guillén, indicó que los organizadores presentarán una denuncia ante la policía, calificando esta manifestación como un "acto de violencia".

Pero la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino, consideró "absolutamente inaceptable" describir como "violenta" una "protesta pacífica" contra un equipo respaldado por un Estado acusado de "violencia sistemática" en la Franja de Gaza, según dijo.

Incidentes similares ocurrieron en julio pasado durante el Tour de Francia, en el que un activista propalestino perturbó la llegada de la etapa en Toulouse, y en el Giro de Italia en mayo.

Durante la llegada de la etapa 15 del Giro en Nápoles, dos activistas propalestinos tendieron una cuerda a través de la carretera para protestar contra la guerra en Gaza, mientras los ciclistas se acercaban a la línea de meta.

