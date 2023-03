Ciclón Freddy toca tierra por segunda vez en Mozambique

MOMBASA, Kenia (AP) — El ciclón Freddy, que ha batido récords, tocó tierra por segunda vez en Mozambique la noche del sábado, azotando al país sudafricano con lluvias torrenciales y afectando los servicios de transporte y telecomunicaciones.

La agencia meteorológica francesa Météo-France advirtió sobre vientos “destructivos y devastadores” y “mares peligrosos y lluvias torrenciales” que podrían provocar aludes. Agregó que Freddy avanzará tierra adentro durante el fin de semana y provocará fuertes lluvias en Mozambique y el sur de Malawi, con posibles lluvias en Zimbabue y Zambia.

Es la segunda ocasión en que Freddy azota al país. El ciclón tocó tierra por primera vez al final del mes pasado.

Météo-France también señaló que es poco probable que Freddy se debilite sobre tierra en la próxima semana y hay muchas posibilidades de que regrese al mar. Freddy tocó tierra con vientos máximos sostenidos en mar de 155 kilómetros (unas 100 millas) por hora y ráfagas con un promedio de 220 kilómetros (unas 140 millas) por hora, según la agencia.

En un principio la trayectoria de Freddy indicaba que tocaría tierra la noche del viernes, pero se detuvo sobre el canal de Mozambique. El ciclón se intensificó el sábado y recuperó fuerza mientras se dirigía hacia tierra, informó el Instituto Nacional de Meteorología de Mozambique.

El segundo impacto del ciclón baña una extensa tierra baja repleta de ríos y “casi ninguno de ellos tiene represas” para aliviar las inundaciones, dijo Salomao Bandeira, un científico en la Universidad Eduardo Mondlane de Mozambique. Las inundaciones en el país a principios de este año azotaron regiones en donde ríos principales son controlados por represas, permitiendo cierto nivel de control, dijo Bandeira, lo que generó temores de que este golpe pueda provocar más destrucción. ___ El periodista de The Associated Press Seth Borenstein contribuyó a este despacho desde Washington, D.C. ___ La cobertura climática y medioambiental de The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo su contenido.

