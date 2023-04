CIDH evalúa la situación de reos, etnias y otros actores sociales en Honduras

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó este lunes una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios de Honduras.

"Después de cinco años de nuestra última visita in loco en Honduras, comenzamos hoy de nuevo otra visita in loco a este país", dijo en una comparecencia ante la prensa la presidenta de la CIDH, la jamaiquina Margarette May Macaulay.

Añadió que la visita, que tiene el "propósito de observar la situación de los derechos humanos" en el país, cerrará el viernes, cuando dará a conocer un informe preliminar.

El relator para Honduras de la CIDH, Carlos Bernal, indicó que la misión se encargará de "escuchar y observar" a distintos actores sociales en Tegucigalpa, San Pedro Sula (norte), Tela (Caribe norte), Tocoa (noreste) y La Esperanza (oeste).

Habrá reuniones con "autoridades del Estado, miembros de la sociedad civil, personas indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertad, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas", anunció.

La delegación la integran también las secretarias ejecutivas María Claudia Pulido y Tania Reneaum Panszi; la relatora para Asuntos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Múñoz; y la relatora sobre los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intesex, Roberta Clarke.

Nl/gm

AFP