CIDH pide a los Estados de la región respetar el derecho internacional en el combate al crimen organizado

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el martes una resolución en la que pidió a los Estados de la región de las Américas respetar el derecho internacional en el combate al crimen organizado.

“La violencia perpetrada por el crimen organizado se ha caracterizado por la crueldad extrema y por causar la pérdida masiva de vidas humanas, inclusive sembrando el terror con atentados en áreas urbanas, en procesos electorales a través de actos de violencia contra candidaturas y periodistas, en centros penitenciarios, así como en zonas rurales”, dijo la CIDH.

Agregó que las víctimas y testigos de delitos enfrentan altos niveles de riesgo, amenazas, represalias e incluso asesinatos y desaparición en un contexto de debilidad institucional que limita su acceso efectivo a la justicia y a mecanismos de protección.

Remarcó que “Toda acción dirigida a enfrentar el crimen organizado debe ajustarse" al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En tanto, indicó que para que sea eficaz la gestión de la seguridad pública se requiere la adopción e implementación de políticas integrales que incluyan la prevención social, el fortalecimiento y eficacia de la justicia, la participación efectiva de las víctimas y la garantía de reparación integral.

La CIDH advirtió que "En algunos países de la región la corrupción y la impunidad facilitaron a organizaciones criminales cooptar esferas del poder político, incluso a las más altas instancias del Poder Judicial y Legislativo”.

Entre las modalidades del crimen organizado enumeró el narcotráfico, la extorsión, el lavado de dinero, la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral u otras formas de esclavitud moderna y el tráfico ilícito de armas.

En la región hay ejemplos de cómo el crimen organizado se ha extendido y tornado más violento. En México, donde el gobierno busca combatir al narcotráfico, falleció en febrero el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un enfrentamiento con militares. Tras su muerte se desató una ola de ataques que dejaron más de 70 muertos entre civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y del crimen organizado.

En Guatemala el gobierno impuso un estado de sitio en enero para frenar la violencia de las pandillas tras el asesinato de 10 policías a manos de pandilleros tras perder beneficios que mantenían en las prisiones.

Por su parte, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a países de la región combatir al crimen organizado. Y bajo la premisa de enfrentar a organizaciones del narcotráfico atacó en aguas internacionales pequeñas embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

El ataque más reciente ocurrió el domingo cuando ese gobierno informó la muerte de seis hombres que viajaban en una embarcación que presuntamente llevaba drogas en el Pacífico oriental, lo que elevó a unos 157 fallecidos desde que inició su campaña contra el narcotráfico en septiembre.