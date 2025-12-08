Cien estudiantes liberados en Nigeria tras su secuestro llegaron a la sede del gobierno local

Un centenar de estudiantes liberados tras su secuestro el mes pasado en una escuela católica de Nigeria llegaron este lunes a la sede del gobierno de Minna, la capital del estado de Níger, constataron periodistas de AFP, pero todavía se desconoce el destino de otros 165 cautivos.

Los alumnos de la escuela Santa María en Papiri, en su mayoría de entre 10 y 17 años, llegaron a bordo de cinco buses escoltados por unos diez vehículos militares y blindados, y fueron recibidos por el gobernador del estado de Níger, Mohammed Umaru Bago.

Su liberación fue anunciada el domingo por una fuente de Naciones Unidas y por la presidencia.

El 21 de noviembre, varios hombres armados secuestraron a 303 estudiantes y a 12 maestros en uno de los mayores raptos masivos en Nigeria.

Unos 50 alumnos lograron escapar de sus captores poco después del ataque.

Los secuestros masivos son frecuentes en Nigeria, la mayoría perpetrados por bandas criminales.

Uno de los primeros se produjo en 2014, cuando los yihadistas de Boko Haram plagiaron a 300 jóvenes estudiantes en Chibok, localidad del estado de Borno (noreste). Una década después, se desconoce el destino de 90 de ellas.

Nigeria, el país más poblado de África con 230 millones de habitantes, está dividido entre un norte de mayoría musulmana y el sur de predominancia cristiana.

"Agradecemos al señor presidente que nos dio los medios necesarios para socorrer a esos niños", declaró el gobernador, agregando que los otros estudiantes todavía cautivos deberían ser liberados "muy pronto".

El fenómeno de los secuestros para pedir rescate se convirtió "en un sector estructurado con fines lucrativos", según un informe del gabinete de consultores SBM Intelligence, con sede en Lagos.

El mes de noviembre experimentó una ola importante de secuestros en los cuales más de 400 nigerianos —estudiantes musulmanas, fieles de una iglesia evangélica, agricultores, una recién casada y sus damas de honor, entre otros— fueron secuestrados en un lapso de 15 días, conmocionando al país.

