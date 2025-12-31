Ciencia: a la busca del antiguo puente de tierra que unía Sicilia con Malta

El objetivo es identificar lo que queda de esta franja de tierra ahora sumergida.

La campaña de investigación, una colaboración entre el Instituto de Ciencias Marinas del CNR, el Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental (OGS) y la Universidad de Malta, está programada para finalizar el 7 de enero de 2026.

Los investigadores, coordinados por Maria Filomena Loreto, del CNR-Ismar, y Emanuele Lodolo, del OGS, utilizarán equipos cartográficos innovadores a bordo del buque, lo que les permitirá comprender la morfología del fondo marino actual y del pasado, e identificar antiguas líneas costeras. También recolectarán muestras de sedimentos que ayudarán a determinar cuándo y durante cuánto tiempo fue navegable la franja de tierra, así como a identificar cualquier indicio del paso de organismos vivos (ANSA).