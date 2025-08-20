Ciencia: Alfabeto que compone movimientos de las manos

El descubrimiento, que podría servir para desarrollar robots y prótesis cada vez más eficientes, fue publicado en la revista de la Academia Estadounidense de Ciencias, PNAS, por la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos) y la Universidad de Coimbra (Portugal).

Los investigadores estudiaron la actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional (fMRI) y procesaron los resultados mediante modelos computacionales.

Descubrieron que una región cerebral llamada circunvolución supramarginal (ubicada en el lóbulo parietal inferior izquierdo y ya conocida por su papel en la planificación de acciones dirigidas a objetos) construye representaciones de acciones complejas mediante la recombinación de un conjunto limitado de patrones de movimiento coordinados de dedos, manos, muñecas y brazos (denominados "sinergias cinemáticas").

"Estos hallazgos respaldan la idea de que el giro supramarginal funciona como un centro de ensamblaje, combinando elementos de acción básicos en secuencias funcionales más complejas", señala la primera autora Leyla Caglar.

"Si pudiéramos mapear estas sinergias directamente a partir de la actividad neuronal, podríamos construir interfaces cerebro-máquina más eficientes que permitan a los usuarios controlar las prótesis con mayor naturalidad, precisión y flexibilidad", agrega el neurocientífico Jorge Almeida, de la Universidad de Coímbra.

"Esto también nos acerca a la creación de sistemas artificiales capaces de actuar con agilidad, eficiencia e inteligencia comparables a las de los humanos", concluye.

El descubrimiento también podría ofrecer nuevos conocimientos sobre trastornos como la apraxia, una condición neurológica que implica dificultad o incapacidad para realizar movimientos voluntarios, incluso cuando la persona tiene la fuerza física y el deseo de hacerlo. (ANSA).