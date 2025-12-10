Ciencia.- Bruselas beca a 349 investigadores para que sigan adelante con sus proyectos científicos

BRUSELAS, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha confirmado becas para que 349 investigadores puedan seguir adelante con sus proyectos científicos en Europa, por valor de 728 millones de euros.

La comisaria europea de Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, ha reivindicado el presupuesto récord para estas becas. "Demuestra que la UE se toma en serio hacer del continente un lugar atractivo para investigadores excelentes", ha indicado.

Esta convocatoria está pensada para que los científicos puedan consolidar su carrera y avanzar con investigaciones de vanguardia en universidades y centros de investigación de 25 Estados miembros de la UE y países asociados.

Las becas apoyan distintas disciplinas; entre los investigadores seleccionados se incluye un proyecto para la construcción de motores proteicos alimentados, el uso de sensores cuánticos para detectar sepsis temprana y el diseño de nanopartículas que apunten a células tumorales.

El Consejo Europeo de Investigación registró un creciente interés en esta convocatoria, donde recibió más de 3.000 solicitudes con un incremento del 35% respecto a la edición del año pasado.