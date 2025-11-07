Ciencia.- Bruselas concede US$648 millones en becas a 66 equipos investigadores para promover la colaboración entre países

BRUSELAS, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha confirmado la concesión de 648 millones en becas a 66 equipos investigadores para promover la colaboración entre países.

Esta convocatoria de becas promueve las sinergias entre investigadores, en un intento de promover que los equipos galardonados combinen su experiencia, conocimientos y recursos para ampliar los límites del descubrimiento científico.

Esta financiación forma parte del programa de investigación e innovación Horizon de la UE. Dentro de la convocatoria de este año destaca que 28 de los 66 equipos cuentan con investigadores de fuera de Europa, que realizan su trabajo en Estados Unidos, principalmente, pero también en Canadá, Australia, Brasil, Ghana, Sudáfrica y Singapur.

"Esta colaboración global fortalece la ciencia europea, ofrece a nuestros investigadores acceso a conocimientos e infraestructuras de primer nivel mundial y acerca a los principales científicos del mundo a Europa", ha defendido la comisaria de Ciencia e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

Entre los premiados se encuentra Esteve Corbera, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona, que forma parte del equipo de científicos que ha obtenido una subvención de 8,33 millones de euros para un proyecto que replantea las formas de vida para un planeta sostenible.

Su proyecto es conjunto con otros investigadores de la Universidad Erasmus de Róterdam (EUR), en Países Bajos, del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS), Reino Unido y de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).