Ciencia.- Canarias dice que designar a La Palma como sede del Centro de Vulcanología resalta el "papel estratégico" de las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Canarias se congratula de la decisión de que el futuro Centro Nacional de Vulcanología se instale en el archipiélago, un "hito" que reconoce la "singularidad volcánica" activa de las islas y su "papel estratégico" en el ámbito de la investigación científica y gestión de emergencias.

Esta designación, expone en una nota, supone el respaldo a una "candidatura sólida" impulsada por el Gobierno de Canarias construida desde la "cooperación institucional" entre los cabildos de La Palma y Tenerife y el conocimiento acumulado durante décadas por la comunidad científica canaria.

Para la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, esta noticia "supone un reconocimiento a nuestra singularidad geológica y al trabajo ejemplar de nuestra comunidad científica, personal investigador e instituciones que durante años han convertido a estas islas en un referente internacional".

Según la consejera, Canarias es un territorio volcánico activo con una experiencia ampliamente contrastada en la monitorización y gestión del riesgo volcánico.

Además, apunta que "cuenta con infraestructuras, equipos de investigación y capacidades técnicas de primer nivel, que con la implantación de este centro se verán reforzadas, ampliando la capacidad para estudiar y anticipar los fenómenos vulcanológicos, atraer y retener talento investigador, impulsar la innovación científica y mejorar la seguridad de la ciudadanía".

"Que el Centro Nacional de Vulcanología se instale en nuestras islas, supone una apuesta clara por la ciencia, por la colaboración entre instituciones y por un futuro más preparado y resiliente, avanzando juntos hacia un conocimiento que protege y transforma nuestro territorio", añadió la consejera.

El modelo planteado, con sede principal en La Palma y una subsede en Tenerife, refuerza además una visión compartida del conocimiento, el equilibrio territorial y la colaboración entre administraciones, aprovechando las fortalezas de ambas islas y su vinculación directa con la vulcanología, destaca.

Para el Gobierno de Canarias, la implantación del Centro Nacional de Vulcanología en las islas es también una "oportunidad" para seguir avanzando en la ciencia al servicio de la sociedad: más investigación, más retención de talento y mayor capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

Con este paso, insiste el Ejecutivo, "Canarias consolida su papel como plataforma científica de referencia y reafirma su compromiso con el conocimiento y la cooperación institucional como pilares del presente y del futuro".