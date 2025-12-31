Ciencia: Cometa extraterrestre 3I/Atlas, destaque de 2025

Descubierto el 1 de julio, el cometa fue objeto de una campaña de observación sin precedentes, señala Space.com

La NASA, por ejemplo, persiguió al nuevo intruso del Sistema Solar con todos los medios a su disposición: desde sondas que estudian el Sol hasta exploradores en Marte, y desde telescopios espaciales hasta telescopios terrestres

Entre las numerosas imágenes, la más cercana fue obtenida por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, actualmente en órbita alrededor de Marte, cuando el cometa pasó a tan solo 30 millones de kilómetros del planeta rojo a principios de octubre

Una clase completamente nueva de objetos cósmicos podría estar oculta tras los misteriosos puntos rojos que el Telescopio Espacial James Webb (JWST), operado por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, identificó en el universo primitivo

Según un estudio publicado en septiembre, podrían ser híbridos de estrella y agujero negro, gigantescas esferas de gas caliente tan densas que parecen estrellas, pero alimentadas por agujeros negros supermasivos que devoran materia y emiten luz

De ser así, estos objetos podrían representar el eslabón perdido en la formación de los gigantescos agujeros negros que vemos hoy en el centro de las galaxias

Otro momento clave del año fue la publicación, en marzo, de los datos de los tres primeros años de observaciones del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI). Los resultados profundizan el misterio que rodea a la energía oscura, ya que parecen sugerir que esta, responsable de la expansión acelerada del universo, se está debilitando, lo que contradice la idea de que la energía oscura es una constante cosmológica y, por lo tanto, inmutable

En septiembre, la NASA anunció el descubrimiento, gracias al rover Perseverance, de una posible señal de vida microbiana en Marte. Las pistas se refieren a ciertos minerales específicos identificados en muestras de roca, que podrían ser el resultado de procesos biológicos generados por formas de vida pasadas

También se habló mucho de las "biofirmas" del exoplaneta K2-18b, pero los anuncios iniciales realizados en abril se redikerpm considerablemente desde entonces, ya que podrían ser simplemente ruido estadístico

En 2025 también se amplió el catálogo de exoplanetas que orbitan estrellas cercanas. En marzo, se confirmó la presencia de cuatro mundos alienígenas alrededor de la Estrella de Barnard, aunque ninguno se encontraba en la zona habitable, mientras que en agosto, el JWST produjo la evidencia más convincente hasta la fecha de un planeta alrededor de Alfa Centauri A, probablemente un gigante gaseoso similar a Saturno

Nuevas simulaciones también reabrieron el destino de la Vía Láctea: nuestra galaxia podría tener un 50% de probabilidades de evitar una colisión con su vecina, Andrómeda, al menos durante los próximos 8 000 millones de años. El destino de estas dos galaxias se decidirá por las interacciones con otras grandes galaxias del universo local, que podrían alterar su dirección lo suficiente como para evitar una fusión

Ese año también se observó uno de los diez agujeros negros más grandes jamás vistos, quizás el mayor de todos: tiene una masa equivalente a 36 000 millones de veces la de nuestro Sol y se detectó a 5 000 millones de años luz de la Tierra, en el centro de la "galaxia de la herradura". A modo de comparación, el agujero en el centro de nuestra galaxia tiene una masa 4,15 millones de veces la del Sol

Finalmente, el octeto se completa con las primeras imágenes espectaculares obtenidas por el Observatorio estadounidense Vera Rubin, que inició sus operaciones este año. Gracias a la cámara astronómica más grande jamás construida, capaz de cubrir un área del cielo 45 veces mayor que la de la Luna llena, el telescopio marcó el comienzo de la era de la astrocinematografía. (ANSA)