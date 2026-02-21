Ciencia: Críticas a la NASA por la Starliner, "riesgo para los astronautas"

El vuelo a la Estación Espacial Internacional (EEI) tuvo lugar en junio de 2024, y la nave, considerada insegura para la tripulación, regresó a la Tierra sin astronautas. Los astronautas regresaron en marzo de 2025 a bordo de una cápsula Crew Dragon tras nueve meses en la EEI.

Las críticas se derivan de una investigación independiente encargada por la propia NASA. La investigación, que comenzó en febrero de 2025 y concluyó en noviembre pasado, se ha hecho pública.

El informe muestra que la misión fue clasificada como la de mayor gravedad en la escala utilizada por la agencia espacial estadounidense, es decir, un "incidente de Tipo A". Esto indica que el vuelo representó un riesgo muy alto para los astronautas involucrados, Butch Wilmore y Suni Williams, y que incurrió en costos superiores a los US$2 millones. Las explosiones de los transbordadores Challenger y Columbia, ocurridas en 1986 y 2003, respectivamente, y que causaron la muerte de ambas tripulaciones, se clasifican de manera similar.

"Starliner presenta deficiencias de diseño e ingeniería que deben corregirse, pero la falla más preocupante revelada por esta investigación no está en el hardware", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una conferencia de prensa. "sino en el proceso de toma de decisiones y el liderazgo, que, de no corregirse, podría crear un entorno incompatible con los vuelos espaciales tripulados", acotó.

Según Isaacman, la tendencia de algunos ejecutivos de la NASA a defender agresivamente el programa Starliner ha permitido que una nave espacial que ya había experimentado problemas de motor en vuelos anteriores sea relanzada con astronautas a bordo. Y también se tomaron malas decisiones durante la misión: "Los desacuerdos sobre las opciones de regreso de la tripulación derivaron en conductas poco profesionales", añadió el administrador de la NASA.

"Debemos ser transparentes tanto sobre nuestros éxitos como sobre nuestros fracasos; debemos reconocer nuestros errores y garantizar que no se repitan nunca", completó. (ANSA).