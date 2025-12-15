Ciencia.- CSIC y Fundación BBVA lanzan la convocatoria de la V edición de sus Premios y Ayudas de Comunicación Científica

MADRID, 15 dic. 2025 (Europa Press) - El CSIC y la Fundación BBVA han puesto en marcha la convocatoria de la V edición de sus 'Premios y Ayudas de Comunicación Científica', cuyo plazo para presentar las candidaturas estará abierto hasta el próximo 13 de febrero de 2026, según ha dado a conocer el CSIC. Esta convocatoria se compone de dos iniciativas públicas de periodicidad anual y ámbito estatal. Así, los 'Dos Premios CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica' están dirigidos a reconocer las mejores contribuciones a la difusión de la ciencia en España, tanto desde los medios de comunicación convencionales y las nuevas plataformas digitales, como desde centros de investigación, universidades, hospitales, empresas y otros organismos de investigación. También se entregarán 'Dos Ayudas CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica', que están dirigidas a titulados universitarios de cualquier rama del conocimiento que quieran especializarse en comunicación científica. Los dos premios están dotados con $40.000 euros cada uno, mientras que las dos ayudas cuentan con una dotación de $35.000 euros cada una. Todos ellos forman parte del 'Programa de Impulso a la Comunicación Científica', creado en el año 2021 por ambas entidades, con el objetivo de reconocer e incentivar el trabajo de los periodistas y comunicadores que informan "de manera rigurosa y atractiva" sobre los avances de la ciencia, así como mejorar la formación en este campo "decisivo" para la cultura científica de la sociedad, según han señalado.