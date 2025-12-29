Ciencia: Cuatro eclipses y un Sol aún inquieto en el cielo de 2026

El cielo de Año Nuevo en Italia promete ser vibrante desde el principio, cuando el 3 de enero sea recibido por la primera de sus tres superlunas. Brillante y aparentemente más grande por estar en el punto de su órbita más cercano a la Tierra, la luz de la luna llena robará protagonismo a las primeras estrellas fugaces del año, las Cuadrántidas, que en condiciones normales son capaces de producir decenas de meteoros por hora.

Sin embargo, a lo largo del año habrá mejores condiciones para observar otras lluvias de meteoros, como las Líridas, que surcarán el cielo los días 22 y 23 de abril. "Serán visibles a pesar de la luna creciente, que se pondrá al anochecer, dejando el cielo despejado", señala el astrofísico Gianluca Masi, director científico del Telescopio Virtual. "Las Perseidas, en cambio, tendrán un año excepcional, ya que aparecerán el 12 de agosto con luna nueva, por lo que no habrá interferencias lunares", continúa Masi.

Otra famosa lluvia de meteoros, las Oriónidas, se verá perturbada por la luna el 21 de octubre, mientras que las Gemínidas, que alcanzan su máximo esplendor el 13 de diciembre, estarán "en muy buenas condiciones, dado que solo habrá una luna creciente que se pondrá rápidamente al anochecer", apunta el astrofísico.

También a principios de enero, el 4, el cometa 24P/Schaumasse alcanzará su punto más cercano a la Tierra y, por lo tanto, será muy brillante. Visible desde ambos hemisferios, podrá observarse con un pequeño telescopio. El 20 de enero, el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) alcanzará su máximo brillo, aunque visible solo desde el hemisferio sur.

Sin duda, los eventos más esperados en el cielo en 2026 son los eclipses: dos eclipses solares y dos eclipses lunares.

El 17 de febrero, después de dos años, volverá un eclipse solar anular, visible solo desde la Antártida y el sur del océano Índico. Se espera un eclipse lunar total el 3 de marzo, visible solo desde América, el Pacífico, Australia y el este de Asia.

El 12 de agosto se producirá un eclipse solar total, visible desde Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte y el norte de España. "Desde Italia, será visible solo parcialmente", señala Masi. Al amanecer del 28 de agosto, el eclipse lunar parcial finalmente será visible desde Italia, con el 93% de su disco oscurecido. También será visible desde el resto de Europa, África, el Atlántico y América.

El Sol, mientras tanto, seguirá en la fase activa de su ciclo, el número 25, con erupciones y eyecciones de masa coronal que podrían causar tormentas geomagnéticas o teñir los cielos de las regiones polares con auroras.

Los planetas también contribuirán. En primer lugar, Júpiter, que se observará mejor el 10 de enero, ya que habrá alcanzado el punto de su órbita más cercano a la Tierra y en oposición al Sol. Con un telescopio pequeño, también serán visibles sus cuatro lunas más grandes. Neptuno estará en oposición el 25 de septiembre, Saturno el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre.

"Desafortunadamente, Marte no estará en oposición en 2026, por lo que no tendrá condiciones ideales de visibilidad", afirma Masi.

La estrella del cielo de mayo de 2026 será la Luna Azul, como se llama a la segunda luna llena del mismo mes: por esta razón, habrá 13 lunas llenas en el nuevo año. La segunda Superluna de 2026 llegará el 24 de noviembre, y el 24 de diciembre, para despedir la Nochebuena, aparecerá la tercera Superluna de 2026, despidiendo así el año que está a punto de terminar. (ANSA).