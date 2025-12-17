Ciencia: Del espacio a la robótica, tecnología italiana estrella en San Pablo

El encuentro reunió a instituciones y empresas para evaluar uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la economía contemporánea, enfocándose especialmente en las tecnologías espaciales.

"El proyecto busca presentar al público brasileño algunas de las excelencias tecnológicas y científicas italianas", explicó el cónsul general Fornara a ANSA.

"Nuestra misión es promover la excelencia italiana en el extranjero para fomentar la inversión, en este caso en ciencia y tecnología", agregó, subrayando la importancia de hacer la ciencia accesible y comprensible, a través de ejemplos concretos como el uso de satélites para la navegación o la prevención de desastres naturales.

La iniciativa contó con la presencia de representantes de la Agencia Espacial Brasileña (AEB), Telespazio Brasil -parte del Grupo Leonardo- y la periodista y comunicadora científica italiana Barbara Gallavotti.

Con el respaldo del consulado, Gallavotti presenta el programa "Innovazione Italia" en TV Cultura, dedicado a promover centros italianos de excelencia científica y tecnológica en cuatro ciudades clave: Turín (espacio), Roma (sostenibilidad y salud), Bolonia (prótesis) y Génova (robótica e Inteligencia Artificial).

Durante su discurso, Gallavotti advirtió sobre un "déficit en la comunicación del conocimiento científico", lo que ha contribuido al desencanto de una parte de la población.

"Cuando nos damos cuenta de que la tecnología no puede resolver todos los problemas, surge una fuerte desilusión que lleva a algunos a rechazarla por completo", observó, recordando que la tecnología por sí sola no puede reparar el daño ambiental sin un esfuerzo colectivo. "Afrontar nuestras propias limitaciones es profundamente humano: es algo que la tecnología no puede hacer por nosotros", concluyó. (ANSA).