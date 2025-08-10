Ciencia: Descubren un agujero negro récord

A modo de comparación, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia tiene una masa 4,15 millones de veces mayor que la del Sol. Por lo tanto, este nuevo agujero negro se encuentra entre los 10 más grandes jamás detectados.

El descubrimiento se debe a un estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y dirigido por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil).

Los astrónomos llevan mucho tiempo sospechando que un agujero negro se encuentra en el centro de esta galaxia distante, y los investigadores dirigidos por Carlos Melo-Carneiro confirmaron su existencia gracias a un efecto llamado "anillo de Einstein", en el que la galaxia actúa como una lente gravitacional, desviando la luz procedente de otra galaxia situada justo detrás y dibujando un anillo que, en este caso, se asemeja a una herradura.

Esto no es tarea fácil, considerando que se trata de un agujero negro latente, cuya presencia no se detecta por su actividad, por ejemplo, mediante la producción de rayos X.

"Su detección se basó únicamente en su inmensa atracción gravitatoria y el efecto que tiene en su entorno", afirmó Melo-Carneiro, refiriéndose al descubrimiento de estrellas que, influenciadas por la poderosa atracción gravitatoria del enorme agujero negro, se desplazan a velocidades de unos 400 kilómetros por segundo.

"Lo que resulta particularmente emocionante, es que este método nos permite detectar y medir la masa de estos agujeros negros ultramasivos ocultos en el universo, incluso cuando están completamente en silencio", concluyó. (ANSA).