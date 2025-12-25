Ciencia: Desmentida la hipótesis del océano en Titán, la luna más grande de Saturno

En cambio, el interior podría estar compuesto principalmente de lodo, con pequeñas bolsas de agua de deshielo cerca del núcleo rocoso.

Este es el hallazgo de un estudio publicado en la revista Nature y dirigido por el italiano Flavio Petricca, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el que también participaron otros investigadores italianos de la Universidad de Bolonia y la Universidad La Sapienza de Roma.

Aunque parezca lo contrario, el descubrimiento no disminuye la probabilidad de encontrar vida en Titán. Al contrario, si el escenario de la investigación es correcto, los nutrientes disponibles estarían concentrados en pequeñas bolsas de agua en lugar de dispersos por un vasto océano, lo que podría facilitar el crecimiento de organismos simples.

La temperatura también influiría.

"Nuestros análisis -afirma Petricca- indican que las bolsas de agua podrían alcanzar los 20 grados Celsius".

Los datos recopilados por la misión Cassini despertaron sospechas de la existencia de un océano subterráneo, ya que la luna se deforma significativamente al seguir su órbita elíptica alrededor de Saturno.

Sin embargo, los autores del estudio añadieron observaciones temporales: las deformaciones de Titán ocurren 15 horas después del pico de la atracción gravitacional de Saturno.

Esto indica que la energía necesaria para cambiar la forma de la luna es mucho mayor de lo que se creía, ya que su interior no es líquido, sino mucho más viscoso.

"Esta fue la prueba irrefutable - comenta Petricca- que indicó que el interior de Titán es diferente de lo que se suponía anteriormente". (ANSA).