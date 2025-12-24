Ciencia: Detrás de la Estrella Belén, tal vez un cometa que rozó la Tierra

Esta es la hipótesis planteada por el investigador de la NASA Mark Matney, quien publicó un estudio realizado independientemente por la Agencia en la Revista de la Asociación Astronómica Británica.

Según Matney, la gran proximidad explicaría por qué el objeto pareció permanecer estacionario en el cielo durante varias horas.

"Un cometa podría permanecer estacionario en el mismo lugar —afirma el investigador de la NASA— si estuviera prácticamente en ruta de colisión con la Tierra. Esto es exactamente lo que se esperaría de un objeto que pasa muy, muy cerca de la Tierra".

Matney se basó en antiguos relatos de China que hablan de una "estrella escoba", un término que suele usarse para referirse a los cometas debido a sus colas, que apareció en la primavera del año 5 a. C.

Los registros chinos parecen sugerir que la extraña estrella permaneció en la misma constelación durante 70 días, demasiado tiempo para un cometa. Esto llevó a algunos astrónomos a especular que el objeto era en realidad una nova, la explosión de una estrella pequeña.

Matney, sin embargo, argumenta que la descripción respalda su teoría de un cometa originado en la Nube de Oort, una nube de cometas ubicada en el borde exterior del Sistema Solar, y que pasó muy cerca de nuestro planeta.

Otros astrónomos señalan, sin embargo, que los informes podrían no ser muy fiables.

"En general —afirma el astrofísico Ralph Neuh„user, de la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania)— cuanto más antiguos son los datos, menos información se conserva". (ANSA).