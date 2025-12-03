Ciencia. Diana Morant asegura que España "tiene potencia científica, industrial y tecnológica para responder a desafíos globales"

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha inaugurado hoy en el Centro de Convenciones Norte de Ifema (Madrid) la primera edición del Big Science Industry Forum Spain 2025 (BSIFS2025), donde ha asegurado que "España tiene potencia científica, industrial y tecnológica para responder a desafíos globales".

Este encuentro nacional está impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y organizado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), junto con la plataforma tecnológica INDUCIENCIA y la asociación INEUSTAR, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de las capacidades tecnológicas de las empresas españolas ante las grandes infraestructuras científicas internacionales y maximizar el retorno industrial de los contratos de Gran Ciencia para España.

La ministra ha subrayado que "este foro es un punto de encuentro entre la investigación básica, el desarrollo tecnológico y la innovación industrial, a conexión que convierte el conocimiento en soluciones reales, en futuro digno".

"Es la muestra del compromiso del Gobierno de España por la ciencia y la innovación como motores de transformación y fortalecimiento democrático. Una apuesta inédita que hace que hoy tengamos más recursos, mejores condiciones y más talento que nunca para investigar e innovar en nuestro país", ha señalado.

Morant ha destacado que "España está realizando la mayor inversión en I+D de su historia: un 60% más de inversión pública y privada que hace 7 años. Solo en 2024, España invirtió en I+D cerca de 24.000 millones de euros y contamos también con récord en empleo científico con un 31% más".

La ministra ha enumerado algunos de los hitos conseguidos como el acelerador de partículas IFMIF-DONES, ubicado en Escúzar, en Granada, desde donde se va a investigar de la mano del CIEMAT los materiales para la energía de fusión, esa energía ilimitada y barata o la primera infraestructura española de investigación en hadronterapia, en Paterna (Valencia), que permitirá mejores tratamientos contra el cáncer.

También ha destacado que España es hoy el quinto país contribuyente al CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas: "el más importante del mundo en nuestra ambición de conocer y entender el universo, y desde la semana pasada, somos la cuarta potencia de la Agencia Espacial Europea (ESA), en nuestra apuesta histórica por el espacio como fuente de progreso".

Morant también se ha referido a la fuerza de la colaboración público-privada y de la transferencia del conocimiento y ha recordado el papel del Gobierno como Estado emprendedor, que innova, invierte y asume riesgos junto a las empresas más disruptivas, para encontrar soluciones a las necesidades reales de las personas y de nuestro tiempo.

Los días 3 y 4 de diciembre, el Centro de Convenciones Norte de Ifema (Madrid) acoge el Big Science Industry Forum Spain 2025 (BSIFS2025), que se ha concebido como un espacio vivo de diálogo y trabajo en el que se favorece la generación de sinergias y alianzas transversales, tanto entre empresas como entre industria y organismos públicos de investigación (OPIs), universidades e Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).

A lo largo de las dos jornadas, el foro combina sesiones plenarias, paneles de debate, zona expositiva, demostradores tecnológicos y una exposición de pósteres que permitirá mostrar la amplitud de capacidades de la industria española: desde la ingeniería de sistemas complejos hasta detectores de nueva generación, electrónica de frontera, componentes criogénicos, vacío ultraalto, óptica avanzada o tecnologías digitales aplicadas al control y la simulación.