Ciencia. Diego Perino, nuevo director del BSC AI Institute

BARCELONA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El especialista en redes de telecomunicaciones, sistemas e Inteligencia Artificial (IA), Diego Perino, ha sido nombrado nuevo director del BSC AI Institute, informa el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) en un comunicado este lunes.

El BSC AI Institute está concebido para acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas de IA dentro de un entorno de investigación multidisciplinar "donde la supercomputación y la IA convergen" en áreas como la biomedicina, el clima, la ingeniería, la arquitectura computacional y las humanidades; y cuenta con 320 investigadores.

Perino aporta una "sólida" trayectoria en investigación y desarrollo en IA y redes de comunicaciones: fue director de Telefónica Research con enfoque en IA, redes, seguridad y privacidad; y en su etapa en Meta se centró en IA responsable, modelos generativos avanzados como LLaMA y productos de IA Generativa como MetaAI.