Ciencia. Diego Perino, nuevo director del BSC AI Institute

Ciencia. Diego Perino, nuevo director del BSC AI Institute

Ciencia. Diego Perino, nuevo director del BSC AI Institute
Ciencia. Diego Perino, nuevo director del BSC AI Institute

BARCELONA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El especialista en redes de telecomunicaciones, sistemas e Inteligencia Artificial (IA), Diego Perino, ha sido nombrado nuevo director del BSC AI Institute, informa el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) en un comunicado este lunes.

El BSC AI Institute está concebido para acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas de IA dentro de un entorno de investigación multidisciplinar "donde la supercomputación y la IA convergen" en áreas como la biomedicina, el clima, la ingeniería, la arquitectura computacional y las humanidades; y cuenta con 320 investigadores.

Perino aporta una "sólida" trayectoria en investigación y desarrollo en IA y redes de comunicaciones: fue director de Telefónica Research con enfoque en IA, redes, seguridad y privacidad; y en su etapa en Meta se centró en IA responsable, modelos generativos avanzados como LLaMA y productos de IA Generativa como MetaAI.

