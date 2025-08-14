Ciencia: Dientes ancestro humano reescriben evolución

La presencia de ambas especies en el mismo lugar, hace entre 2,6 y 2,8 millones de años, demuestra que la evolución humana fue menos lineal y más ramificada de lo que se creía, como lo demuestra un estudio publicado en la revista Nature por investigadores del Proyecto de Investigación Ledi-Geraru, dirigido por la Universidad Estatal de Arizona.

“Solíamos pensar en la evolución humana como una marcha constante desde un ancestro simiesco hasta el Homo sapiens moderno. En cambio, los humanos se diversificaron repetidamente en diferentes nichos", observa el antropólogo Brian Villmoare, quien dirigió el estudio.

"La naturaleza experimentó con diferentes formas de ser humano a medida que el clima se volvía más seco en África Oriental y los antepasados más simiescos se extinguían”, precisa.

Un curioso catálogo de estos experimentos evolutivos proviene del yacimiento de Ledi-Geraru, en el este de Etiopía, el mismo lugar donde se descubrió la mandíbula del espécimen de Homo más antiguo jamás descubierto, con una antigüedad de 2,8 millones de años.

“Los nuevos hallazgos de dientes de Homo en sedimentos que datan de hace 2,6 a 2,8 millones de años, que se presentan en este artículo, confirman la antigüedad de nuestro linaje evolutivo”, enfatiza el antropólogo.

Además, los hallazgos permitieron la identificación de una nueva especie del género Australopithecus, distinta del conocido Australopithecus afarensis (el famoso "Lucy"), cuya última aparición data de hace aproximadamente 2,95 millones de años y fue descubierta en la cercana Hadar.

Ahora, “sabemos cómo eran los dientes y las mandíbulas del Homo primitivo, pero eso es todo”, señala Villmoare.

“Esto subraya la importancia crucial de encontrar más fósiles para comprender las diferencias entre el Australopithecus y el Homo y, potencialmente, cómo pudieron coincidir en el registro fósil del mismo yacimiento”, concluye.

