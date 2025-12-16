Ciencia: El cáncer interrumpe el ritmo natural del cerebro

Así lo demuestra un estudio realizado con ratones en el Laboratorio Cold Spring Harbor de Estados Unidos y publicado en la revista Neuron.

El descubrimiento sugiere que restaurar ese ritmo podría ayudar al cuerpo a combatir el cáncer y mejorar la eficacia de las terapias.

"El cerebro es un sensor perfecto de lo que ocurre en el cuerpo", observa el coordinador de investigación Jeremy Borniger.

"Pero requiere equilibrio: las neuronas deben activarse o desactivarse en el momento adecuado. Si ese ritmo se desvía de la normalidad, aunque sea mínimamente, puede alterar la funcionalidad de todo el cerebro", agrega.

Los autores del estudio observaron esta alteración en ratones con cáncer de mama: estos animales mostraron una tasa de liberación de corticosterona, la hormona del estrés análoga al cortisol humano, reducida.

Las neuronas responsables, ubicadas en el hipotálamo, se encontraban bloqueadas en un estado hiperactivo, incluso antes de que el tumor se expandiera.

"Incluso antes de que los tumores fueran palpables -enfatiza Borniger- observamos una atenuación del 40% o 50% en la tasa de corticosterona. Esto ocurrió a los tres días de la inducción del cáncer".

Cuando los investigadores intentaron restablecer el ritmo cerebral, el sistema inmunitario atacó el tumor con mayor eficacia, provocando su reducción.

"Lo interesante -concluye Borniger- es que si aplicamos la misma estimulación en el momento equivocado del día, ya no tiene este efecto. Por lo tanto, estimular el ritmo en el momento adecuado es fundamental para lograr un efecto antitumoral".

