Ciencia: El ciclo del agua en la Tierra se vuelve cada vez más errático

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ciclo del agua se ha vuelto cada vez más errático y extremo, oscilando entre diluvios y sequías, con los efectos en cascada del exceso o la escasez de agua en las economías y la sociedad. El informe sobre el Estado de los Recursos Hídricos Mundiales, presentado este 18 de septiembre por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), indica que solo alrededor de un tercio de las cuencas fluviales del mundo presentaron condiciones normales en 2024. El resto se situó por encima o por debajo de lo normal, lo que representa el sexto año consecutivo de claro desequilibrio.

2024 fue el tercer año consecutivo con una pérdida generalizada de glaciares en todas las regiones. Muchas regiones con pequeños glaciares ya han alcanzado o están a punto de superar el llamado punto máximo de agua, cuando el derretimiento de un glaciar alcanza su máxima escorrentía anual, tras la cual esta disminuye debido a la contracción de los glaciares.

La cuenca del Amazonas y otras partes de Sudamérica, así como el sur de África, sufrieron una grave sequía en 2024, mientras que se registraron condiciones más húmedas de lo normal en África central, occidental y oriental, partes de Asia y Europa Central, según el informe.

"El agua sustenta nuestras sociedades, impulsa nuestras economías y sustenta nuestros ecosistemas. Sin embargo, los recursos hídricos mundiales se encuentran bajo una presión cada vez mayor y, al mismo tiempo, los peligros hídricos más extremos tienen un impacto cada vez mayor en las vidas y los medios de subsistencia", declaró en un comunicado la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

"La información fiable y con base científica es más importante que nunca, ya que no podemos gestionar lo que no medimos. El Informe sobre el Estado de los Recursos Hídricos Mundiales 2024 de la OMM forma parte del compromiso de la Organización de proporcionar ese conocimiento", añadió.

El Informe anual sobre el Estado de los Recursos Hídricos Mundiales forma parte de un conjunto de informes de la OMM que proporcionan información y perspectivas a los responsables de la toma de decisiones. Se trata de una evaluación fidedigna de la disponibilidad mundial de agua dulce, que incluye caudales, embalses, lagos, aguas subterráneas, humedad del suelo, nieve y hielo. Se basa en datos aportados por los Miembros de la OMM, así como en información procedente de sistemas globales de modelización hidrológica y observaciones satelitales de una amplia gama de asociados.

Se estima que 3600 millones de personas enfrentan acceso inadecuado al agua al menos un mes al año, y se espera que esta cifra aumente a más de 5000 millones para 2050, según ONU-Agua, y que el mundo esté muy lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 sobre agua y saneamiento.

FACTORES CLAVE

- Condiciones climáticas: El año 2024 fue el más caluroso registrado y comenzó con un fenómeno de El Niño que afectó a las principales cuencas fluviales.

Contribuyó a sequías en el norte de Sudamérica, la cuenca del Amazonas y el sur de África. Las precipitaciones fueron superiores a la media en África Central y Occidental, la cuenca del Lago Victoria en África, Kazajistán y el sur de Rusia, Europa Central, Pakistán y el norte de la India, el sur de Irán y el noreste de China.

- Ríos y lagos: En los últimos seis años, solo alrededor de un tercio de la cuenca hidrográfica mundial registró condiciones de caudal normales en comparación con el promedio del período 1991-2020. Esto significa que dos tercios presentan exceso o escasez de agua, lo que refleja un ciclo hidrológico cada vez más errático.

Se registraron caudales muy inferiores a los normales en cuencas hidrográficas clave, como las del Amazonas, São Francisco, Paraná y Orinoco en Sudamérica, y las cuencas del Zambeze, Limpopo, Okavango y Orange en el sur de África.

Se produjeron extensas inundaciones en cuencas de África Occidental (Senegal, Níger, Lago Chad y Volta). El caudal fluvial registró valores superiores a los normales en Europa Central y partes de Asia, lo que provocó la inundación de importantes cuencas como las del Danubio, el Ganges, el Godavari y el Indo.

Casi todos los 75 lagos principales seleccionados en todo el mundo registraron temperaturas superiores o muy superiores a lo normal en julio, lo que afectó la calidad del agua. Las tendencias de las entradas de agua a los embalses, las aguas subterráneas, la humedad del suelo y la evapotranspiración pusieron de relieve los contrastes regionales, con recarga en zonas más húmedas, como partes de Europa e India, pero déficits persistentes en partes de África, América y Australia. La sobreextracción de aguas subterráneas siguió siendo un problema en algunas zonas, lo que redujo la disponibilidad futura de agua para las comunidades y los ecosistemas y agravó aún más los recursos hídricos mundiales. Solo el 38% de los pozos (de un total de 37.406 de 47 países que presentaron datos sobre aguas subterráneas) presentaron niveles normales; el resto presentó niveles excesivos o insuficientes.

- Glaciares: 2024 fue el tercer año consecutivo registrado con una pérdida generalizada de hielo en todas las regiones glaciares, con una pérdida de 450 Gt, el equivalente a un enorme bloque de hielo de 7 kilómetros de alto, 7 km de ancho y 7 km de profundidad, o suficiente agua para llenar 180 millones de piscinas olímpicas. Esa cantidad de agua de deshielo añade aproximadamente 1,2 milímetros al nivel global del mar en un solo año, lo que contribuye al riesgo de inundaciones para cientos de millones de personas que viven en zonas costeras.

Se registraron pérdidas récord de masa en Escandinavia, Svalbard y el norte de Asia, mientras que algunas regiones como el Ártico canadiense y la periferia de Groenlandia experimentaron pérdidas más moderadas.

Eventos extremos: La zona tropical de África experimentó lluvias inusualmente intensas en 2024, en comparación con sus promedios históricos, lo que provocó aproximadamente 2500 muertes y 4 millones de desplazados.

Europa sufrió las inundaciones más extensas desde 2013, con un tercio de sus redes fluviales superando los umbrales de inundación.

Asia y el Pacífico se vieron azotadas por lluvias récord y ciclones tropicales, que causaron más de 1000 muertes.

Brasil experimentó fenómenos extremos simultáneos, con inundaciones catastróficas en el sur del país que se cobraron 183 vidas y la continuación de la sequía de 2023 en la cuenca amazónica, que afectó al 59% del territorio nacional.