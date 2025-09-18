Ciencia.- El cráter Gale de Marte, visto en condiciones excepcionalmente nítidas

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El rover Curiosity de la NASA capturó esta panorámica del borde norte del cráter Gale en condiciones excepcionalmente nítidas el 25 de agosto de 2025, el día marciano número 4640 de la misión. La concentración de polvo en el aire es mínima durante el invierno marciano, lo que proporciona a Curiosity las mejores vistas del amplio fondo del cráter desde su posición en las faldas del Monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura a unos 35 kilómetros del borde del cráter. La panorámica se compiló en la Tierra a partir de 44 imágenes capturadas por el instrumento Mastcam de Curiosity. El color de estas imágenes se ha ajustado para que coincida con las condiciones de iluminación que percibiría el ojo humano desde la Tierra, según la NASA. Curiosity capturó en otra imagen una montaña a casi 91 kilómetros de distancia, en las afueras del cráter Gale, donde aterrizó en 2012. Con una altura estimada de 2500 metros, la cima de la montaña se asoma por encima del borde del cráter en la panorámica. Nunca se había visto con tanto detalle. Hacia la parte inferior izquierda, se aprecian oscuros afloramientos rocosos. Curiosity capturó la imagen con su Microimagen Remota en blanco y negro, o RMI. Parte del instrumento ChemCam del rover, el RMI puede utilizarse como un pequeño telescopio para observar características distantes, creando una vista circular de "catalejo". Se unieron diez imágenes RMI tomadas el 28 de agosto de 2025 (el día marciano número 4643, o sol de la misión) para crear el mosaico.

Por otra parte, el rover utilizó su instrumento ChemCam para capturar en imagen Peace Vallis, un antiguo cauce fluvial que descendía por el borde del cráter Gale, el 1 de septiembre de 2025 (el 4647 día marciano, o sol, de la misión). El canal se encontraba a unos 30 kilómetros de Curiosity, mientras exploraba las faldas del Monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura. Las formaciones oscuras dispersas justo a la izquierda del centro dentro del canal son afloramientos rocosos. Si bien Curiosity ya había tomado imágenes de Peace Vallis en el pasado, esta es la primera vez que se observan detalles como estos en su interior. Se cree que el agua y los sedimentos fluyeron por Peace Vallis hacia el cráter Gale hace miles de millones de años, creando un abanico de sedimentos en el fondo del cráter. El estudio del pasado acuoso del cráter forma parte de la misión general de Curiosity: comprender dónde y con qué eficacia el antiguo paisaje marciano pudo haber albergado vida microbiana, si es que alguna vez se formó allí.