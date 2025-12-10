Ciencia. El CSIC abre la XIV convocatoria de "Inspiraciencia", un concurso que une ciencia, literatura y danza

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) abre este miércoles el plazo de inscripción para la XIV convocatoria de 'Inspiraciencia', un concurso bienal que busca establecer nuevas líneas de diálogo entre la ciencia, la literatura y, por primera vez, la danza, que serán reconocidas con premios monetarios.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de marzo de 2026 y, como ha explicado el CSIC en un comunicado, podrán presentarse relatos con una extensión máxima de 800 palabras y vídeos breves de danza en cualquiera de las lenguas oficiales de 'Inspiraciencia' —castellano, catalán, gallego y euskera— y en dos modalidades: 'Adulto' (a partir de 18 años) y 'Joven' (de 12 a 17 años).

Esta edición del certamen incorpora un Premio Especial de Danza inspirada en la ciencia "con la intención de fomentar la experimentación, la interdisciplinariedad y las prácticas artísticas que permiten acercar la investigación a públicos diversos", como ha señalado el delegado institucional del CSIC en Cataluña, comisión encargada de la coordinación del concurso junto a la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC.

Por ello, el nuevo reconocimiento introduce el formato vídeo con dos categorías: 'Coreografía escénica', para piezas coreográficas que integren procesos de investigación de alguna rama científica y 'Screendance' para obras audiovisuales que reflejen un proceso de investigación de cualquier área científica a través del lenguaje de la danza y combinando todo tipo de recurso audiovisual en su edición.

Cada subcategoría —en colaboración con el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio y el Laboratorio Coreológico (CoreoLab) del Instituto de Historia del CSIC— otorgará un premio de $250 en la modalidad 'Adulto' y un vale cultural por el mismo valor en la modalidad 'Joven'.

Por su parte, los premios literarios estarán dotados por primera vez con premios monetarios, ya que para cada uno de los idiomas del certamen se concederán $500 en la modalidad 'Adulto', mientras que en la modalidad 'Joven' se entregará un vale cultural por valor de $250 tanto al autor del relato como a su centro educativo.

Asimismo, se seguirán otorgando el Premio del Público, decidido mediante votación en la web del certamen, así como el Premio de Ciencias y de Letras, dirigido al profesorado que fomente la participación del alumnado.

Además, en marco de su propuesta educativa e inclusiva, 'Inspiraciencia' organizará un taller en uno de los centros educativos adheridos a la red de Ciencia en el Barrio en Sevilla, similar a la actividad de escritura creativa científica que llevó a cabo en el Centro de Formación para Adultos Pau Casals, del Centro Penitenciario Mas d'Enric (Tarragona).