Ciencia: El cuarteto de estrellas más compacto jamás visto

Todo encajaría en el área delimitada por la órbita de Júpiter alrededor del Sol.

Fue descubierto por un equipo de investigadores dirigido por la Universidad Húngara de Szeged, la Academia China de Ciencias y el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, ofrece una oportunidad excepcional para examinar estos sistemas compactos y obtener información importante sobre su formación y estabilidad.

Hasta la fecha, solo se detectaron unos pocos cuartetos estelares similares, debido a la dificultad de captar los complejos movimientos de grupos de más de tres objetos.

Para lograrlo, investigadores dirigidos por Tamás Borkovits, de la Universidad Húngara de Ciencias Aplicadas, utilizaron datos recopilados por el telescopio espacial TESS de la NASA, lanzado en 2018 y dedicado a la búsqueda de exoplanetas, así como datos de varios observatorios terrestres.

Mediante el análisis de observaciones de diversos instrumentos, los autores del estudio pudieron medir la extrema compacidad del cuarteto, denominado TIC 120362137.

Se descubrió que las tres estrellas interiores eran más masivas y calientes que el Sol, mientras que la cuarta estrella exterior es más similar a nuestro Sol.

Además, mediante simulaciones por computadora, los investigadores también intentaron predecir cómo evolucionará el sistema en el futuro: es probable que, dentro de unos 9 mil millones de años, las cuatro estrellas se fusionen, reduciendo el cuarteto a un dúo de enanas blancas. (ANSA).