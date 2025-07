Ciencia: El dimorfismo sexual fue extremo entre los primeros homínidos

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Los antiguos homínidos podrían haber vivido en sistemas sociales caracterizados por una intensa competencia entre machos, lo que condujo a la considerable disparidad de tamaño entre ambos sexos. Así lo sugiere un estudio para explicar la pronunciada diferencia de tamaño corporal presente tanto en el Australopithecus afarensis (la especie de África Oriental que incluye el famoso fósil "Lucy") como en el A. africanus (una especie estrechamente relacionada del África austral). La investigación, dirigida por el antropólogo Adam D. Gordon, de la Universidad de Albany, se publica en la edición de julio del American Journal of Biological Anthropology. Utilizando un enfoque novedoso que supera las limitaciones de los registros fósiles incompletos, el estudio revela que tanto el A. afarensis como el A. africanus presentaban mayor dimorfismo sexual que los humanos modernos, y en algunos casos, incluso mayor que los gorilas. "Estas diferencias no eran modestas", afirmó en un comunicado Gordon, profesor asociado de la Facultad de Artes y Ciencias. En el caso de A. afarensis, los machos eran considerablemente más grandes que las hembras, posiblemente más que en cualquier gran simio actual. Y aunque ambas especies extintas de homínidos exhibieron mayores diferencias de tamaño específicas del sexo que los humanos modernos, también eran más diferentes entre sí en este aspecto que las especies de simios actuales, lo que sugiere una mayor diversidad de presiones evolutivas que actúan sobre estas especies estrechamente relacionadas de lo que habíamos estimado previamente. Los resultados aportan nueva profundidad a las interpretaciones del registro fósil. Estudios anteriores habían llegado a conclusiones diferentes sobre el dimorfismo en A. afarensis; algunos sugerían que se asemejaba a los niveles relativamente bajos observados en los humanos modernos. Además, no se había realizado una comparación directa entre especies fósiles debido a que las investigaciones estaban limitadas por muestras fósiles incompletas y una potencia estadística insuficiente para detectar diferencias reales. "Este análisis soluciona estos problemas mediante el uso de un método de remuestreo iterativo que imita la estructura de datos faltante en ambas especies fósiles al muestrear material esquelético de especies actuales, lo que permite la inclusión de múltiples individuos fósiles incluso cuando esos especímenes individuales son fragmentarios", afirmó Gordon. Este estudio proporciona evidencia sólida de que las presiones evolutivas específicas del sexo -probablemente relacionadas con la competencia masculina por la pareja y la presión sobre los recursos, que influyen con mayor intensidad en el tamaño de las hembras debido a las restricciones metabólicas del embarazo y la lactancia- desempeñaron un papel más importante en la evolución de los primeros homínidos de lo que se creía anteriormente. UNA ESTRATEGIA EVOLUTIVA El dimorfismo sexual de tamaño (SSD por sus siglas en inglés) no es solo un rasgo físico, sino que revela algo más profundo sobre el comportamiento y la estrategia evolutiva. En consonancia con la teoría de la selección sexual, un SSD elevado en primates actuales suele correlacionarse con una fuerte competencia entre machos y estructuras sociales que permiten sistemas de apareamiento poligínicos, en los que uno o unos pocos machos grandes monopolizan el acceso reproductivo a múltiples hembras. En cambio, un SSD bajo se puede encontrar en cualquier especie, pero tiende a presentarse en aquellas con estructuras sociales vinculadas a los pares y baja competencia por las oportunidades de apareamiento. Las poblaciones humanas modernas presentan un SSD de bajo a moderado, donde los machos tienden a ser ligeramente más grandes que las hembras en promedio, pero con una superposición sustancial de tamaño entre los sexos. Además, la investigación previa de Gordon sugiere que un SSD elevado en primates actuales también puede estar asociado con una intensa Estrés por recursos: cuando el alimento escasea, las hembras pequeñas y sanas pueden obtener suficiente alimento para satisfacer sus propias necesidades metabólicas y almacenar energía para la reproducción con mayor rapidez que las hembras más grandes, lo que resulta en más crías con madres más pequeñas en la siguiente generación y, como resultado, una mayor diferencia en el tamaño de machos y hembras. El alto SSD identificado en ambas especies de Australopithecus sugiere un alto grado de competencia entre machos, similar al de los chimpancés o incluso los gorilas. Mientras que la diferencia entre las dos especies fósiles puede deberse a una diferencia en la intensidad de esas fuerzas de selección sexual y/o a una diferencia en la intensidad del estrés por recursos en sus entornos (por ejemplo, una diferencia en la duración de las estaciones secas con baja disponibilidad de fruta) y su impacto en el tamaño corporal de las hembras. En cualquier caso, el alto SSD en estos homínidos fósiles contrasta marcadamente con el tamaño más equilibrado observado en los humanos modernos y ofrece una visión de un modelo diferente de la vida de los homínidos primitivos: uno en el que el gran tamaño puede haber sido un factor clave para el éxito reproductivo de los machos por razones competitivas, y el tamaño pequeño puede haber sido un factor clave para las hembras por su energía.

LA NACION Universidades

servicio-de-noticias