Ciencia. El Gobierno afirma que construir el Telescopio de Treinta Metros supondría "décadas de impulso económico" para La Palma
MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
El Gobierno ha destacado que, de concretarse la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma, supondrá "no sólo la construcción del telescopio, sino décadas de operación científica, generación de empleo cualificado e impulso económico y social para la isla".
Así lo ha manifestado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados, recogida por Europa Press, al ser preguntado por Vox sobre su implicación en la financiación del proyecto.
El Telescopio de Treinta Metros permitirá, con un espejo primario de 30 metros de diámetro, explorar el universo con un nivel de detalle sin precedentes: desde el estudio de exoplanetas hasta el origen de galaxias y la materia oscura.
Actualmente, existen dos posibles lugares para albergar esta infraestructura: Hawái o Canarias. En 2019, el Gobierno de España ya manifestó su voluntad de que el TMT se construyese en esta isla y ahora, seis años después, destaca que ha dado "un paso decisivo" con una inversión estratégica que beneficiará a la Unión Europea, a España, a Canarias y, especialmente, a La Palma.
En concreto, España ha respaldado este proyecto "al más alto nivel" y ha ofrecido en firme al Observatorio Internacional TMT un respaldo económico de hasta US$400 millones para el desarrollo de esta singular infraestructura.
