Ciencia. El Gobierno empieza a preparar con las comunidades autónomas las actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses

Natacha Pisarenko - AP

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press)

La segunda reunión de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el llamado Trío de Eclipses 2026-2027-2028 se ha celebrado este martes con la participación de trece ministerios y, por primera vez, también representantes de 16 comunidades autónomas, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Además, en el encuentro han participado representantes del Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

En su intervención, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha asegurado que la coordinación con el conjunto de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, "es necesaria y fundamental" para lograr una organización "eficaz" ante este acontecimiento.

Para ello, el Ministerio ha propuesto varias herramientas para la coordinación entre la Comisión Interministerial y las comunidades autónomas, como la designación de un punto focal por parte de cada Comunidad Autónoma; la incorporación de técnicos de las administraciones autonómicas a los grupos de trabajo de la Comisión Interministerial; o la creación de comisiones interdepartamentales a nivel autonómico con la participación de la Administración General del Estado (AGE).

Actualmente existen cinco grupos de trabajo por parte de la Comisión Interministerial: Movilidad, coordinado por el Ministerio del Interior; Prevención, protección civil y gestión de riesgos medioambientales, coordinado por el Ministerio del Interior; Turismo e Impacto Económico, coordinado por el Ministerio de Industria y Turismo; Trabajo de Salud Pública, coordinado por el Ministerio de Sanidad; y Divulgación Científica, coordinado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) y la Comisión Nacional del Eclipse (CNE).

El Ministerio ha presentado durante la reunión el logotipo, diseñado en colaboración con la FECYT, que representa visualmente el trío de eclipses y, a la vez, la silueta de un telescopio.

"La elección de este logotipo, no solo representa un guiño a la herramienta fundamental de la observación astronómica, sino un símbolo de la mirada colectiva de un país volcado hacia el cielo. El telescopio representa la curiosidad humana, la exploración y la amplificación de nuestra visión para alcanzar lo lejano y lo extraordinario. Nos recuerda que estamos ante una ventana única al universo, un espectáculo que nos invita a ampliar nuestra perspectiva", ha añadido el secretario de Estado.

El conocido como Trío de Eclipses es un fenómeno astronómico extraordinario que se podrá observar desde España y que captará la atención tanto de la comunidad científica como del conjunto de la ciudadanía.

Se prevé que atraiga a cientos de miles de turistas internacionales y genere desplazamientos masivos hacia los lugares de observación, lo que plantea retos logísticos y de seguridad.

En concreto, están previstos dos eclipses solares totales, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

El eclipse total de 2026 será especialmente relevante: desde 1905 no se había visto un eclipse total en la Península Ibérica y España será, en esta ocasión, uno de los pocos lugares del mundo desde el que podrá contemplarse.

