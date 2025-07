Ciencia: El Gran Cañón del Colorado fue un paraíso para los primeros animales

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Un tesoro de animales primitivos excepcionalmente conservados de hace más de 500 millones de años ha sido descubierto en el Gran Cañón, en la cuenca del río Colorado a su paso por Arizona. Este descubrimiento fósil, el primero de este tipo en el Gran Cañón, incluye diminutos moluscos que raspaban rocas, crustáceos filtradores, gusanos con dientes puntiagudos e incluso fragmentos de su probable alimentación. Al disolver las rocas en las que se fosilizaron estos animales y examinarlas con microscopios de alta potencia, investigadores de la Universidad de Cambridge lograron obtener una imagen muy detallada de un período único en la evolución de la vida en la Tierra. Los animales fosilizados datan de hace entre 507 y 502 millones de años, durante un período de rápido desarrollo evolutivo conocido como la explosión cámbrica, cuando la mayoría de los principales grupos animales aparecen por primera vez en el registro fósil. En algunas zonas, durante este período, las aguas ricas en nutrientes impulsaron una carrera armamentística evolutiva, en la que los animales desarrollaron una amplia variedad de adaptaciones exóticas para la alimentación, el movimiento o la reproducción. La mayoría de los fósiles animales del Cámbrico corresponden a criaturas de caparazón duro, pero en algunos lugares del mundo, como la formación Burgess Shale en Canadá y las lutitas Maotianshan en China, las condiciones permiten preservar partes blandas del cuerpo antes de su descomposición. Hasta ahora, sin embargo, se conocían fósiles de animales cámbricos no esqueletizados provenientes principalmente de entornos con escasez de oxígeno y recursos, lo que improbablemente impulsaría las innovaciones más complejas que moldearon la evolución animal temprana. FÓSILES DE CUERPO BLANDO Ahora, el Gran Cañón ha revelado los primeros fósiles cámbricos de cuerpo blando, o no mineralizados, de una zona evolutiva de tipo "Ricitos de Oro", que habría proporcionado abundantes recursos para acelerar la evolución de los animales primitivos. Los resultados se publican en la revista Science Advances. "Estos fósiles excepcionales nos ofrecen una visión más completa de cómo era la vida durante el período Cámbrico", afirmó el primer autor, Giovanni Mussini, estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge. "Al combinar estos fósiles con rastros de sus excavaciones, caminatas y alimentación, presentes por todo el Gran Cañón, podemos reconstruir todo un ecosistema antiguo". Mussini y sus colegas estadounidenses localizaron los fósiles durante una expedición en 2023 a lo largo del río Colorado, que comenzó a excavar el Gran Cañón en lo que hoy es Arizona hace entre cinco y seis millones de años. "Sorprendentemente, no habíamos tenido mucho registro fósil cámbrico de este tipo en el Gran Cañón antes; se han encontrado objetos como trilobites y fragmentos biomineralizados, pero no muchos de criaturas de cuerpo blando", concluyó Mussini. Pero la geología del Gran Cañón, que contiene gran cantidad de rocas de lodo de grano fino y fácil de partir, nos sugirió que podría ser el lugar ideal para encontrar algunos de estos fósiles. Los investigadores recolectaron varias muestras y las devolvieron a Cambridge. Las rocas, del tamaño de un puño, se disolvieron primero en una solución de ácido fluorhídrico y el sedimento se tamizó a través de múltiples tamices, liberando miles de diminutos fósiles en su interior. Ninguno de los animales se conservó en su totalidad, pero muchas estructuras reconocibles ayudaron a los investigadores a identificar a qué grupos pertenecían. Un análisis más detallado de los fósiles reveló algunas de las formas más complejas en que los animales evolucionaron durante el Cámbrico para capturar y consumir su alimento. "Estas eran 'técnicas' de vanguardia para su época, que integraban múltiples partes anatómicas en sistemas de alimentación de alta potencia", dijo Mussini. Muchos de estos fósiles son de crustáceos, probablemente pertenecientes al grupo que incluye a las artemias, reconocibles por sus molares. Estas diminutas criaturas tenían extensiones similares a pelos en surcos triangulares alrededor de la boca, y usaban sus extremidades peludas para recoger las partículas de comida que pasaban como si fueran una cinta transportadora. Los diminutos surcos en sus dientes les permitían triturar la comida. El detalle de los fósiles es tal que se pueden observar varias partículas similares al plancton cerca de la boca de los crustáceos. Otros animales de aspecto moderno del Cámbrico del Gran Cañón incluyen moluscos similares a babosas. Estos animales ya tenían cinturones o cadenas de dientes similares a los de los caracoles de jardín modernos, lo que probablemente les ayudaba a raspar algas o bacterias de las rocas.