Ciencia. El mejor momento para observar las Gemínidas de diciembre será en la madrugada de este sábado 13 al 14.

El pico de actividad de las Gemínidas está previsto para la madrugada del 13 al 14 de diciembre. El máximo de actividad está previsto cerca de las 08.00 horas, que ya es de día, por lo que el mejor momento para disfrutarlas será la noche del 13 de diciembre, según ha informado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El firmamento de diciembre regala uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes y esperados: la lluvia de meteoros de las Gemínidas.

Aunque quizás menos célebres que las Perseidas de agosto, las Gemínidas pueden superarlas en espectacularidad. Sus principales características son que son más brillantes, más numerosas y se mueven más despacio, permitiendo disfrutarlas durante más tiempo. Además, frecuentemente presentan colores que varían del amarillento al verde, lo que las hace muy llamativas.

El enemigo de la observación de meteoros es la luz de la Luna pero, afortunadamente, este año, estará en fase de cuarto menguante y no aparecerá en el cielo hasta alrededor de las 03.00 de la madrugada.

El radiante de la lluvia, en la constelación de Géminis hace su aparición alrededor de las 20.00 horas, así que, poco a poco, irán apareciendo meteoros a partir de ese momento.

La franja horaria óptima para la observación es entre la 01.00 y las 03.00 de la madrugada (hora canaria). En esas horas, se garantiza la oscuridad total, y Géminis, estará suficientemente elevado para tener un excelente ángulo de observación. En condiciones ideales, se podrían avistar alrededor de 150 meteoros por hora, superando en un 50% el promedio de las Perseidas.

El origen de las Gemínidas es lo que las convierte en una lluvia de estrellas verdaderamente única. A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que provienen de cometas, las Gemínidas se originan a partir de un asteroide: el (3200) Faetón.

Este objeto, de unos 5 a 6 kilómetros de diámetro, es catalogado como un objeto híbrido, que presenta características tanto de cometa como de asteroide. Faetón tiene una órbita que lo acerca considerablemente al Sol (en su perihelio).

Cada vez que esto ocurre (su período orbital es de 523 días), el intenso calor provoca que su superficie desprenda polvo y pequeños fragmentos. Estos fragmentos quedan distribuidos a lo largo de su trayectoria.

Cada mes de diciembre, la Tierra atraviesa esta estela de partículas, las cuales se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre, generando la impresionante lluvia de meteoros.

A pesar de su clasificación como 'Objeto Potencialmente Peligroso' debido a la proximidad de su órbita con la terrestre, los cálculos de su trayectoria son precisos y no existe ningún riesgo de colisión con la Tierra en los próximos siglos. La única interacción que hay con Faetón es el polvo que regala para este espectáculo anual.

Para disfrutar de este espectáculo, hay que buscar un punto lo más alejado posible de la contaminación lumínica (entornos rurales o cumbres) para maximizar la visibilidad.

No se necesitan ni se recomiendan telescopios o prismáticos; el fenómeno se disfruta a simple vista. Eso sí, es recomendable llevar abrigo y esperar unos minutos a que se acostumbre la vista a la oscuridad.