Ciencia: El microscopio más potente del mundo cumple 5 años

Se encuentra en Grenoble (Francia) en la estructura europea para la luz de sincrotrón ESRF (European Synchrotron Radiation Facility).

Su impacto ha sido revolucionario en muchos sectores de la ciencia, desde el estudio del cerebro, pasando por la paleontología, hasta los nuevos materiales y la energía.

Financiada por 22 países con 150 millones de euros, la nueva fuente se llama Extremely Brilliant Source, ha producido rayos X cien veces más luminosos respecto al pasado y "está contribuyendo a resolver los principales desafíos que nuestras sociedades tienen que afrontar", apunta el director general del ESRF, Jean Daillant.

Abierta a la comunidad científica internacional el 25 de agosto de 2020, la nueva fuente se basa en un componente llamado Hybrid Multi-Bend Achromat (HMBA), inventado por el físico Pantaleo Raimondi y está basado en más de 1000 imanes, casi el doble respecto a los que había antes en el anillo de ESFR, de 844 metros de circunferencia.

El resultado es un nuevo ojo muy potente, capaz de visualizar los órganos humanos en 3D hasta el nivel de las células.

Ha contribuido por ejemplo a identificar con detalle los daños pulmonares causados por la Covid-19, a abrir nuevos caminos para el diagnóstico del cáncer y ha llevado al ESRF a liderar, junto con la Universidad College de Londres, el proyecto Human Organ Atlas, apoyado por la Chan Zuckerberg Initiative y que reúne a más de 50 grupos de investigación para construir un atlas mundial de órganos sanos y enfermos de libre acceso.

Con la super-fuente de rayos X se pueden también mapear los circuitos neurales para entender mejor enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Se trabaja además en nuevos materiales, por ejemplo colaborando con la industria para el desarrollo de tecnologías para baterías más seguras, duraderas y sostenibles.

Se abren nuevas fronteras en la geociencia y en las ciencias planetarias, para conocer mejor el núcleo terrestre o para estudiar los planetas gaseosos como Júpiter o Neptuno.

En las ciencias ambientales es posible también estudiar el comportamiento de elementos tóxicos como el cadmio en el suelo y en las plantas.

También ha sido identificado el violín de 1743 tocado por Niccol• Paganini y fue escaneado el minúsculo cráneo fósil de un reptil que vivió hace 247 millones de años.

Este es "solo el principio de la historia", dice Daillant.

"El ESRF está comprometido en desarrollar todo su potencial desarrollando hardware y software innovadores, mirando hacia nuevos horizontes y preparándose para la próxima generación de sincrotrones", apunta. (ANSA).