Ciencia.- El Museo de Altamira, reconocido con la marca de calidad 'Patrimonio Rupestre Europeo'

SANTANDER, 19 dic. 2025 (Europa Press) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, ubicado en Santillana del Mar y dependiente del Ministerio de Cultura, ha sido distinguido con la marca de calidad 'Patrimonio Rupestre Europeo-European Rock Art Heritage' (ERAH), que distingue a los mejores destinos visitables dedicados al arte rupestre, reconociendo la calidad de sus servicios, las condiciones de la visita pública y la satisfacción de los visitantes.

Así, Altamira se ha convertido en el séptimo sitio en Europa en ser distinguido con la certificación otorgada por el Itinerario Cultural 'Caminos de Arte Rupestre Prehistórico' (CARP), con el respaldo del Consejo de Europa. Es el tercero a nivel nacional, después de Siega Verde (Salamanca) y Campo Lameiro (Pontevedra).

La directora del Museo de Altamira, Pilar Fatás, ha recibido la distinción durante la Asamblea Anual de 'Caminos de Arte Rupestre Prehistórico' celebrada en Mação (Portugal) el 11 y 12 de diciembre.

Según ha resaltado, este certificado es el "broche final" de los esfuerzos realizados por todo el Museo Altamira para mejorar la calidad y sostenibilidad.

El programa 'Itinerarios Culturales' del Consejo de Europa está encaminado a fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y de la identidad europea a través del diálogo intercultural y la comprensión de la historia europea.

Desde 2010, el Museo de Altamira forma parte del Itinerario 'Caminos de Arte Rupestre Prehistórico' (CARP), la mayor red europea de destinos culturales y turísticos con 150 sitios de arte rupestre repartidos en ocho países.

En el manual para la certificación de los enclaves visitables de arte rupestre, se definen 12 conjuntos de indicadores para evaluar la calidad de cada sitio y su experiencia acumulada.

Un informe y recomendaciones de expertos independientes certifican su cumplimiento, siendo obligado un seguimiento regular posterior.

Los sitios certificados son inscritos en un registro del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y también reciben una acreditación oficial y una placa que los identifica.