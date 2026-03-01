Ciencia: el nivel de los mares subió 90 milímetros en 30 años, según satélites

Este aumento se debe principalmente al crecimiento de la masa oceánica, del cual el 80% se debe al derretimiento acelerado de los casquetes polares y los glaciares de montaña.

Esto según el primer registro de alta precisión de 30 años de los cambios en la masa oceánica global, obtenido mediante telemetría láser satelital.

Los resultados fueron publicados en la revista de la Academia Americana de Ciencias (PNAS) por investigadores de la Universidad Politécnica de Hong Kong.

El aumento del nivel del mar se debe principalmente a dos procesos. Uno es la expansión del agua de mar debido a su calentamiento, ya que los océanos absorben alrededor del 90% del exceso de calor atrapado en el sistema climático de la Tierra.

El otro es la adición de agua proveniente del deshielo de los glaciares, lo que aumenta la masa total de los océanos. Por lo tanto, monitorear los cambios a largo plazo en la masa oceánica es esencial para comprender por qué el nivel del mar está subiendo hoy.

El equipo de investigación dirigido por Jianli Chen fue el primero en proporcionar estimaciones directas del cambio de la masa oceánica global durante el período 1993-2022, utilizando datos del campo gravitacional variables en el tiempo recopilados mediante telemetría láser satelital.

Hasta ahora, las proyecciones del aumento del nivel del mar se han basado principalmente en la altimetría satelital, que mide la altura de la superficie del océano.

La telemetría láser satelital, por otro lado, utiliza pulsos láser para medir la distancia entre los satélites y las estaciones terrestres con gran precisión, lo que permite detectar pequeños cambios en la gravedad terrestre relacionados con el aumento de la masa de agua oceánica.

Gracias a un enfoque de modelado avanzado que mejora su resolución espacial, los investigadores han podido utilizar esta técnica para estimar con mayor precisión los cambios en la masa oceánica durante largos períodos.

"En las últimas décadas", afirma Jianli Chen, "el calentamiento climático ha provocado una aceleración en la pérdida de hielo terrestre, lo que ha desempeñado un papel cada vez más importante en el aumento global del nivel del mar.

Nuestra investigación nos permite cuantificar directamente el aumento de la masa oceánica global y proporciona una evaluación exhaustiva de su impacto a largo plazo en el equilibrio del nivel del mar. Esto proporciona datos cruciales para validar los modelos climáticos asociados utilizados para predecir futuros escenarios de aumento del nivel del mar", concluye. (ANSA).